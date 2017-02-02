МИНСК, 3 янв — Sputnik. Второй час "Большого разговора с президентом" начался с вопросов журналистов, которые присутствуют в зале. И первый же вопрос касался декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: отменим декрет о тунеядцах, когда придет время

Вопрос, к удивлению президента, прозвучал от журналиста президентского издания "СБ. Беларусь Сегодня". Лукашенко признался, что ждал упреков по этой проблеме со стороны оппозиционной прессы.

За второй и третий час общения Лукашенко ответил всего на три вопроса, в том числе и наиболее резонансных — о так называемом декрете "о тунеядцах" и отношениях с Россией

"Большой разговор с президентом" проходит в выставочном центре "БелЭКСПО", на нем присутствуют представители СМИ, политологи, экономисты, представители политических партий, конфессий и общественных объединений.

"Придет время, декрет о тунеядцах отменим"

Возмущение по поводу декрета выражает очень незначительная часть общества, на сегодняшний день все спорные вопросы по декрету решены, сказал Лукашенко.

"Давайте договоримся, этот декрет работает года два. Если мы с вами придем к непреклонному выводу, что это анахронизм, мы его отменим. А может, он еще много полезного принесет в нашу жизнь", — сказал.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент о тунеядцах: мы этот декрет можем отменить, но не спешите

Он рассказал о том, что просил Марианну Щеткину и Наталью Кочанову в бытность их министром труда и соцзащиты и вице-премьером соответственно, разобраться в том, какие настроения в обществе по поводу декрета о предупреждении социального иждивенчества. Они доложили, что несколько тысяч человек, но очень активных.

"Посмотрите, кто себя записал в эту категорию, чьи жены, что за люди? И почему люди отреагировали так остро", — сказал Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что не считает этот документ принуждением к труду. Если человек не хочет работать, он может не работать.

Романчука — в президентский совет по предпринимательству

Кандидат в президенты в 2010 году, экономист Ярослав Романчук рассказал Лукашенко об избыточных, на его взгляд, функциях государства в сфере регулирования экономики и проблемах, которые испытывают предприниматели. И спросил, не хочет ли президент изменить существующую в настоящее время экономическую модель государства.

"Меня уже не переделаешь. Модель нашего государства — это социально ориентированная экономика", — ответил Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: госслужащие у нас нищие

Лукашенко напомнил, что сокращение госрасходов — это одно из его программных положений, но оптимизировать госаппарат он будут постепенно.

"Никто мне не мешает взять и от балды половину всего оптимизировать. Но я вырос в деревне, и это сельское чувство останавливает. Давайте поможем человеку до пенсии дотянуть. Правда, в том, что я постоянно увеличиваю скорость. Но в чем у нас с вами разница: вы думаете, что можно прийти и все выкосить. Ничего подобного, с бухты-барахты это не делается", — подчеркнул Лукашенко.

К глобальной приватизации Лукашенко также не готов. Сказал Романчуку, что жизнь в отличие от схем, изложенных в экономических книжках, порой подсказывает другие решения.

"Ярослав, я читал те же книжки, что и ты. Может, ты сейчас большим количеством времени располагаешь, читаешь экономические книги. Суть и вашего вопроса, и требований МФВ в сроках. Я хочу по-людски, а вы хотите рубануть", — подчеркнул президент.

Отвечая на упреки в больших налогах для бизнеса, который уходит из Беларуси, Лукашенко предложил Романчуку поработать в Совете по предпринимательству при президенте.

В свою очередь экономист предложил президенту прийти на открытый разговор с предпринимателями в рамках Ассамблеи деловых кругов, которая пройдет в Минске 2 марта.

"Услышал. Пригласите, приду на вашу ассамблею", — сказал Романчуку Лукашенко.

"Муравьев начал жульничать"

Рассуждая в развитие ответа Романчуку о плюсах государственной и частной собственности, Лукашенко прокомментировал дело "стекольного короля" Александра Муравьева.

"Я его предупреждал об ответственности, он мне обещал, что все будет в порядке, но он начал жульничать", — рассказал Лукашекно.

"Я ему тогда сказал — не сделаешь, сядешь в тюрьму. Он мне в ответ засмеялся. Было вложено 20 миллионов. Он вложил 20 миллионов, а портом через фирмочки начал крутить-мутить. Думал, что я австриец, ты мне, Лукашенко, ничего не сделаешь ", — сказал президент.

Также глава государства рассказал, что когда ситуация с оздоровлением "Мотовело" зашла в тупик Муравьев вышел на руководство Мингориспколма с предложением приватизировать землю, на которой расположено предприятие.

"Он уже приходит к Ладутько (Николай Ладутько ранее возглавлял Мигорисполком — Sputnik), а Ладудько ко мне с этими вопросами. И когда все рухнуло, я отправил Ладудько руководить "Мотовело", сказал Лукашенко.

Глава государства отметил важность ответственности бизнесменов за свои слова, особенно тех, которые выходят на уровень общения с президентом.

"Если ты влез на уровень президента, выполняй обещанное. Все говорят, что у нас диктатура. Так бойся этой диктатуры", — сказал он.

"Макея дубасят" и "без российской нефти обойдемся"

Лукашенко подробно остановился на текущем состоянии российско-белорусских отношений. Президент подчеркнул, что пока он президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет.



© Sputnik Стрингер Лукашенко назвал нефтегазовые переговоры с РФ "издевательством"

"Но вы должны понимать, что в России разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И некоторые вещи расходятся с мнениям и решением президента (Путина-Sputnik)", — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что некоторое напряжение отношений с Россией связано с тем, что Москва опасается ухода Минска на Запад.

"Макея стали дубасить. Но никакой Макей без согласия президента не ведет переговоры в Брюсселе или Вашингтоне", — сказал Лукашенко.

При этом президент заявил, что Беларусь сможет обойтись и без российской нефти.

"Да, без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода и независимость не оценивается через рентабельность. Если на одной стороне свобода, а на другой азербайджанская или иранская нефть — это несопоставимо", — сказал Лукашенко.

Кроме того, он потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Когда посидит у нас в следственном изоляторе, то будет отдавать себе отчет за свои решения", —сказал Лукашенко, комментируя периодические претензии российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору к продукции белорусских молочных и мясоперерабатывающих предприятий.

Вместе с тем, Лукашенко попросил не обижать россиян, и подчеркнул, что "никто нас не оккупирует, никто войска не приведет, войны не будет". При этом он напомнил, что не Беларусь инициировала развал большой страны, но сейчас республика тоже хочет "людьми зваться".

"Чисто политический выпад"

"Чисто политическим выпадом" назвал Лукашенко решение ФСБ установить пограничные зона на российско-белорусской границе. Президент напомнил, что документ ФСБ был



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко: против Данкверта надо возбудить дело

подписан раньше, чем было принято решение о безвизовом въезде в Беларусь граждан 80 государств через Национальный аэропорт Минск.

"Да, против терроризма надо бороться. Но если взять Беларусь и Россию, кто террористически более опасен, вопрос риторический… Но мы же не закрываем границу", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, как Беларусь поддерживала чеченцев, граждан России, которые массово пытались попасть в Евросоюз, но не были приняты Польшей.

"Мы их обогрели, приняли, разместили, помыли в Бресте. Они там рожали и моим именем называли детей. Это же россияне, мы не отгородились от них", — сказал Лукашенко

Президент напомнил, что Беларусь в тех условиях границу не закрыла, и обвинил Россию в нарушении международных договоров в связи с восстановлением пограничных зон между странами.

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