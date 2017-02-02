МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Литву перестать политизировать вопрос строительства Белорусской атомной станции.

"Ну зачем вы несете эту околесицу? Задавал этот вопрос послу (Литвы в Беларуси — Sputnik). Он и сам смотрит на меня — а зачем… Вы можете воспрепятствовать строительству станции? МАГАТЭ, все другие согласны", — сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции "Большой разговор с президентом" в Минске.

Он подчеркнул, что строительство БелАЭС ведет Россия — "империя, ядерная страна". В РФ заинтересованы показать новое поколение атомных станций, которые являются самыми безопасными в мире. "Самая дешевая будет атомная станция, что не очень-то воспринимают в России. Семашко контролирует у меня там каждый болт и гайку, чтобы не дай бог чего. Случилось с корпусом реактора — сразу же говорю, у нас постчернобыльская страна, убирайте этот корпус", — сказал Лукашенко.

Он заметил, что Беларусь со своей стороны не высказывает претензий относительно Игналинской АЭС, которая, по словам президента, "худшая станция в мире". Более того, Беларусь готова принять на работу всех литовских атомщиков. "Давайте договоримся, это будем наша общая станция. И самое главное, давай произведем электроэнергию и вам продадим по дешевым ценам. Смотрят и соглашаются, а потом в СМИ начинают политизировать этот вопрос", — сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что "экономика свое дело сыграет". Когда появится дешевая электроэнергия с БелАЭС, все вопросы о ее безопасности будут сняты.