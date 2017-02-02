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Лукашенко: Шушкевич обманул депутатов, проголосовавших в 1991 году за независимость Беларуси
03.02.2017 13:42 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Ни сегодняшнее руководство Беларуси, ни руководство России не были инициаторами развала СССР, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.
"Кто первым принял декларацию о независимости? — задался вопросом глава государства. — Когда мы обсуждали эту тему, мой друг президент Путин сказал: "Саша, я не понимаю, когда вот это все произошло, от кого мы хотели быть независимыми?" Он правильно все понимает, точно так же, как и я. Не мы развалили Советский Союз". По его словам, прежде чем "развестись", странам, входившим в состав СССР, надо было "подумать и сделать так, как чехи и словаки", а не "втихую", когда "в лесу сломали, быстрей доложили и пошло-поехало".
Лукашенко убежден, что причиной распада Советского Союза стала исключительно борьба за власть отдельных людей. "Обманывали, обманывали и обманывали людей. Я уговаривал в парламенте, мол, не голосуйте, не спешите, куда вы торопитесь, страну ведь валим. Вбежал Шушкевич (первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. — БелаПАН.), говорит, мол, Россия, Украина — все приняли декларации о независимости, мы одни остались. Все, почти 100%, проголосовали за декларацию. А тогда не все приняли, он [Шушкевич] просто обманул. Вот он сейчас пишет статейки, пусть лучше про это расскажет, шулер", — заявил глава государства.
Комментируя по просьбе БелаПАН слова Лукашенко, Станислав Шушкевич заявил, что очень гордится тем, что причастен к ратификации договора о создании СНГ. "Это хорошо, что он помнит. Может, он еще вновь сказал, что голосовал против? Не знаю, был ли он на том заседании, но в голосовании он не участвовал", — сказал Шушкевич.
Он убежден, что тогда парламент принял очень мудрое решение, ратифицировав договор о создании СНГ. "Я недавно вернулся из большой заокеанской университетской поездки. Мнение авторитетных политологов: 25 лет назад мы предотвратили страшную гражданскую войну. Мы, конечно, тогда об этом не думали, но я знал, что для Беларуси этот договор — благо. Я им гордился, так как впервые за 200 лет Россия подписью Ельцина признала независимость Беларуси. Потом российская политика вернулась на имперские рельсы, но было уже поздно", — заявил экс-спикер.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Ни сегодняшнее руководство Беларуси, ни руководство России не были инициаторами развала СССР, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на...
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