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Президент: в Беларуси нет диктатуры, не можем себе позволить
03.02.2017 14:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Диктатуры в Беларуси нет и быть не может, потому что у страны на нее не хватает ресурсов, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Чтобы иметь диктатуру, нужно иметь ресурс. У нас что, экономика такая, что мы можем позволить себе диктатуру?" – задал вопрос президент.
Лукашенко подтвердил, что Беларусь ведет многовекторную политику, хоть и не всегда все получается. он уверен, что страна не заслужила санкции со стороны Запада.
"Давить нас не надо. Наконец пришло осознание, что санкции не нужны, поводом стали переговоры во Дворце независимости, но этот вопрос давно прорабатывался. В экономике еще ничего не произошло в связи со снятием санкций. Мы хотим, чтобы экономика свободно вздохнула, но не вздохнет она за счет Запада", – признал Лукашенко и заявил, что Беларуси важно проникнуть на западный рынок.
"Главное – финансирование, если бы мы могли подкредитовываться там под небольшой процент, это было бы благо. Такая возможность есть. Но есть святое – никакая экономика не нужна, если люди будут чувствовать себя в напряжении, когда мы будем незащищены", – резюмировал глава государства.
В пятницу в Минске проходит
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Чтобы иметь такое государственное устройство, по словам Лукашенко, нужно обладать ресурсом и сильной экономикой, позволяющей влиять на другие страны.
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