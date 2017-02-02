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Президент: в Беларуси нет диктатуры, не можем себе позволить

03.02.2017 14:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Диктатуры в Беларуси нет и быть не может, потому что у страны на нее не хватает ресурсов, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.

Президент: в Беларуси нет диктатуры, не можем себе позволить
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Чтобы иметь диктатуру, нужно иметь ресурс. У нас что, экономика такая, что мы можем позволить себе диктатуру?" – задал вопрос президент.

Лукашенко подтвердил, что Беларусь ведет многовекторную политику, хоть и не всегда все получается. он уверен, что страна не заслужила санкции со стороны Запада.

"Давить нас не надо. Наконец пришло осознание, что санкции не нужны, поводом стали переговоры во Дворце независимости, но этот вопрос давно прорабатывался. В экономике еще ничего не произошло в связи со снятием санкций. Мы хотим, чтобы экономика свободно вздохнула, но не вздохнет она за счет Запада", – признал Лукашенко и заявил, что Беларуси важно проникнуть на западный рынок.

"Главное – финансирование, если бы мы могли подкредитовываться там под небольшой процент, это было бы благо. Такая возможность есть. Но есть святое – никакая экономика не нужна, если люди будут чувствовать себя в напряжении, когда мы будем незащищены", – резюмировал глава государства.

В пятницу в Минске проходит "Большой разговор с президентом", на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. 

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы иметь такое государственное устройство, по словам Лукашенко, нужно обладать ресурсом и сильной экономикой, позволяющей влиять на другие страны.

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