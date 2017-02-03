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Лукашенко хочет, чтобы ЕС увидел в Беларуси независимое государство

03.02.2017 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет лишь того от Евросоюза, чтобы европейцы увидели в республике независимое и суверенное государство.

Белорусский лидер в ходе "Большого разговора" в пятницу ответил на вопрос журналистки Deutsche Welle (ФРГ) о том, что он ожидает от отношений с Европой.

Лукашенко хочет, чтобы ЕС увидел в Беларуси независимое государство
© Sputnik Максим Богодвид
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"Я единственно хочу, чтобы вы правильно разобравшись в Беларуси, оценили ее и повернулись лицом к стране", — рассказал Лукашенко.

Президент добавил, что с Германией республика работала даже в "санкционные времена", однако он считает необходимым перейти к открытому диалогу с ФРГ и создать некую дорожную карту дальнейшего сотрудничества.

"Я знаю: немцы хотели бы поучаствовать в  приватизации некоторых предприятий. Но я изложил своих подходы к приватизации им. Надо садиться и договариваться", — отметил Лукашенко и напомнил, что в Беларусь приезжает много немецкий бизнесменов.

Президент добавил, что Европе в Беларуси надо видеть суверенное и независимое государство. "Больше ничего от запада не хочу", — отметил он.

Лукашенко также прокомментировал информацию о будто бы "лагерях беженцев" в Беларуси. По его словам, ЕС выделит Беларуси средства для того, чтобы было где содержать задержанных на границе и, добавил президент, это нужно не республике, а Европе.

"А никаких отстойников и лагерей в Беларуси не было и не будет", — отрезал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства призвал европейцев работать вместе и прокомментировал информацию про "отстойники для беженцев" в Беларуси.

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