Минск, 3 февраля. Работа Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь в ближайшее время будет переформатирована. Об этом Александр Лукашенко заявил 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ, отвечая на вопрос экономиста Ярослава Романчука.

"Единственный совет, который создан при президенте, из рук вон работает. Мы сейчас его серьезно реформируем, — отметил он. — Мы сейчас подбираем хорошего председателя, который бы ресурс какой-то административный бы имел, чтобы мог достучаться до президента в любое время. Мы сейчас решим этот вопрос".

Лукашенко предложил предпринимателям направить в состав совета тех предпринимателей, которые должны там быть, а не "вот этих оголтелых, которые болтают в СМИ и прочее, но ничего делать не хотят".



Индивидуальных предпринимателей, недовольных условиями работы в рамках 222-го указа и техрегламента Таможенного союза по легкой промышленности, глава государства назвал "мешочниками, которые угробили легкую промышленность". "Я их в равные условия поставил, они на дыбы встали, второй раз по-людски отсрочил. Они мне то же самое. Тогда мне пришлось рубануть под корень: хотите жить — работайте в равных условиях. Попадете в трудную ситуацию — поможем", — добавил он.



По словам Лукашенко, Совет по развитию предпринимательства должен "аккумулировать весь негатив, а не только и не столько частности". При этом он обвинил некоторых членов совета в том, что они пытаются решить через него вопросы, касающиеся собственного бизнеса.



Лукашенко также предложил включить Романчука в состав Совета по развитию предпринимательства и рабочей группы по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельност, созданной по распоряжению президента 13 января. Напомним, первое ее заседание прошло 27 января. В группу под руководством главы Администрации президента Натальи Кочановой вошли первый вице-премьер Василий Матюшевский, министр финансов Владимир Амарин, министр экономики Владимир Зиновский, глава МЧС Владимир Ващенко и другие. Бизнес представляют известные предприниматели Александр Мошенский, Николай Мартынов и еще несколько руководителей предприятий.



На озвученное Романчуком приглашение Лукашенко посетить запланированную на 1 марта ежегодную Ассамблею деловых кругов Беларуси, президент ответил: "Пригласите — приду даже на эту ассамблею".



Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь при президенте был создан в 1999 году. Последний раз глава государства встречался с членами совета в 2013 году. В состав совета входят около 20 человек, в том числе попавшие в последние годы под уголовное преследование бизнесмены Юрий Чиж, Евгений Баскин, Виталий Костогоров и Андрей Павловский. Возглавляет совет экс-глава Нацбанка Петр Прокопович.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко намерен переформатировать работу Совета по развитию предпринимательства Минск, 3 февраля. Работа Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь в ближайшее время будет переформатирована. Об этом Александр Лукашенко...

Алексей Александров, БелаПАН.