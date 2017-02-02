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Лукашенко против запрета на въезд в страну оппонентов власти

03.02.2017 14:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко выступил против запрета на въезд в страну оппонентов власти.

"Неправда, что мы не пускаем здесь людей, которые нас где-то критикуют или о нас плохо говорят, — сказал он в ходе общения с представителями СМИ и общественности 3 февраля. — Это не моя позиция. Даже на чемпионат мира [по хоккею в 2014 году], вы знаете, мы практически всех пустили. Ну, с одним там был какой-то скандал (по всей видимости, депутата Европарламента Марека Мигальского. — БелаПАН.)… Я всем сказал: пусть едут все, даже те, кто нас там критикует. Они пусть увидят страну. Если они честны, они уедут с другим мнением. Пускай мы где-то что-то недотягиваем и прочее, но у нас красивая страна, у нас прекрасные люди. Ну, власть дрянненькая, но люди-то у нас хорошие. Пусть они это увидят. Поэтому я был сторонником, чтобы они сюда ехали. Но без оскорблений".

"У меня нет такой политики изоляционизма: а, вот этот покритиковал где-то — давить, не пущать. Это — глупость, это не моя политика — запрещать и не пущать. Все это пустое, запретами ты ничего не добьешься", — сказал официальный лидер.

Заявление прозвучало в контексте обсуждения идеи проведения в Беларуси ежегодной международной конференции с участием Лукашенко и экспертов, занимающихся белорусской тематикой. Идея, озвученная директором по исследованиям "Либерального луба" Евгением Прейгерманом, была поддержана.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко выступил против запрета на въезд в страну оппонентов власти. "Неправда, что мы не пускаем здесь людей, которые нас где-то...

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