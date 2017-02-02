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Лукашенко назвал вымыслом слухи о намерении Беларуси выйти из ЕАЭС и Союзного государства

03.02.2017 14:10 — Новости Политики | БелаПАН  
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При этом он признал, что в рамках интеграционных объединений не решаются вопросы, о которых ранее стороны уже договорились. "Их надо решить, ибо мы в позор превращаем все эти заседания Союзного государства", — сказал Лукашенко.  По его словам, вступая в интеграционные объединения с Россией, Беларусь рассчитывала, что они будут основаны "на равноправии, что будут равные условия". "Это главное, без этого не может быть союзов. Если их нет, зачем туда идти?" — задал глава государства вопрос. Лукашенко заявил, что из-за неравных цен и условий в рамках Таможенного союза Беларусь потеряла "только из-за ценового фактора 15 миллиардов долларов". "Они признают эту цифру. И вот они нам дали аж 5 миллиардов кредитов!.. Это хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через цены и потом нам же дать наши же деньги, и то только третью часть под процент в три раза больший, чем МВФ. Враги... Это нормально? И вслед – мы кормим их, гири на ногах, такие-сякие", — отметил он. Подобную ситуацию Лукашенко считает "ненормальной". "Это надо заканчивать, на этом много не получишь. И мы не Украина. Мы — не антироссийские, мы не стремимся в НАТО. Мы свято бережем наши договоренности об обороне нашего пространства, нашего отечества Беларуси и России", — добавил он. Лукашенко хотел бы, чтобы "этот конфликт наверху ни в коем случае не опустился донизу". "Поэтому очень прошу, никогда не обижайте россиян. Они к нам приезжают, отдыхают, не бесплатно это делают. Это наши люди. Президенты — Лукашенко, Путин — приходят и уходят, а народы остаются. Это главное. Рано или поздно, мы все равно договоримся", — считает белорусский руководитель.
 
 
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При этом он признал, что в рамках интеграционных объединений не решаются вопросы, о которых ранее стороны уже договорились. "Их надо решить, ибо мы в позор...

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