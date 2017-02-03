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Установление Россией пограничной зоны вдоль границы с Беларусью — это чисто политический выпад, считает Лукашенко

03.02.2017 14:03 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Установление Россией пограничной зоны вдоль границы с Беларусью — это чисто политический выпад, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.

"Они от кого границу сегодня закрывают? Что это за пограничная зона в 30 километров? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это, я считаю, чистый политический выпад", — заявил президент. 

Решение России он назвал "бездумными, нескоординированными шагами, которые только ухудшают наши отношения". По мнению Лукашенко, это было сделано в ответ на введение Беларусью безвизового режима на пять дней для граждан 80 государств. "У нас нет общей визовой договоренности и единой визы, мы имеем право принимать, кого считаем нужным в свою страну. И они (Россия. — БелаПАН.) это делают, даже бывших террористов принимают", — добавил глава государства.

Он отметил, что приезд в Беларусь иностранцев стране экономически выгоден. Кроме того, страна, позиционирующая  себя "как центр Европы и Евразийского континента", не может быть изолирована. "Мы разрешили приехать людям на пять дней без визы через один аэропорт в Минске. Какая это угроза национальной безопасности России? Все же осталось как раньше — ты приезжаешь, с визой или без нее и предъявляешь паспорт и в базе сразу видно, въездной или нет", — сказал Лукашенко. Данный безвизовый режим не несет никакой угрозы для России, подчеркнул он.

Президент сообщил, что в едином списке невъездных на территорию Беларуси и России находится 1,5 млн человек, а также подчеркнул, что "больше миллиона из них поставлены на учет российскими правоохранителями", поэтому нет разницы, где иностранец будет въезжать.

По мнению Лукашенко, Россию задело то, что Беларусь приняла решение о безвизовом режиме самостоятельно. Однако, несмотря на то, что Беларусь как "суверенная, независимая страна" имеет право принять такое решение, оно было согласовано с российской стороной, добавил глава государства. "А сегодня они уже начинают нас упрекать: якобы эта пограничная зона — ответ на то, что Лукашенко подписал указ о бизвизовом въезде людей через национальный аэропорт", — сказал он.

"Все бы ничего, — продолжил Лукашенко. — Только этот приказ (о создании погранзоны. — БелаПАН.) они приняли на месяц раньше, чем мы ввели свой. Они начали нас упрекать, даже не поинтересовавшись хронологией". Белорусский лидер напомнил, что приказ о погранзоне был подписан Россией еще в декабре прошлого года, а документ о введении безвизового режима подписан в январе 2017 года.

Об установлении Россией погранзоны на граничащей с Беларусью территории Псковской, Смоленской и Брянской областей, стало известно 1 февраля. Соответствующие приказы были подписаны ФСБ России 29 декабря 2016 года и вступят в силу 6 февраля. В погранзоне приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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