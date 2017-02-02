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Лукашенко хочет, чтобы на Западе "наконец-то увидели в Беларуси суверенное и независимое государство"
03.02.2017 14:24 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. "Единственное, чего хочу, чтобы, правильно разобравшись в Беларуси, оценили ее и повернулись лицом к стране", — заявил Александр Лукашенко 3 февраля во время общения с экспертами и журналистами, отвечая на вопрос журналистки "Немецкой волны", чего он ожидает от отношений с Евросоюзом и Германией в 2017 году.
"Мы готовы, у нас много есть задумок. Даже в санкционные времена мы с немцами работали, сколько мы взяли там кредитных ресурсов, сколько закупили там оборудования, особенно для деревопереработке, других предприятий, нефтеперерабатывающие предприятия мы модернизируем за этот счет, — сказал Лукашенко. — Но дороговатые все-таки там были кредиты. Они и сейчас не дешевые. Мы бы очень хотели, чтобы мы перешли на этот открытый диалог и договорились, нарисовали некую дорожную карту с немцами, как жить будем дальше".
Официальный лидер отметил, что Германия является супертехнологичной страной. "Немцы далеко вперед вышли. Нам нужны новейшие технологии — энергосберегающие, ресурсосберегающие. Мы готовы в этом направлении работать, — заявил Лукашенко. — Я знаю, немцы хотели бы поучаствовать в приватизации некоторых наших предприятий. У нас не запрещена приватизация любого предприятия. Я вам изложил свои подходы по приватизации точно так, как я вижу их в отношении России. Это касается и Германии. Нужно садиться и договариваться".
По словам оратора, в Беларуси появилось "много деловых кругов немецких". "Я уже с несколькими человеками, представителями этих деловых кругов в Минске встречался. И мы сейчас ведем с ними переговоры, поэтому я хочу, чтобы вы наконец-то увидели в Беларуси суверенное и независимое государство и все, вытекающее из этого. Все, больше я ничего от Запада не хочу", — заявил он.
При этом разговоры о том, что "Лукашенко развернулся и пошел на Запад", — это "для наивных". "Я отдаю себе отчет, во-первых, никто меня в Германии не ждет. Я абсолютно никому там не нужен. Точно так, как и Беларусь с каким-то конкурентным товаром, там тоже не нужна. Там есть Германия, Франция и прочее. Ну так давайте хоть нормальные отношения поддерживать, решать проблемы те, с которыми столкнулись. Может, мы вам в чем-то будем полезными", — сказал Лукашенко.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Лукашенко хочет, чтобы на Западе "наконец-то увидели в Беларуси суверенное и независимое государство"
Минск, 3 февраля. "Единственное, чего хочу, чтобы, правильно разобравшись в Беларуси, оценили ее и повернулись лицом к стране", — заявил Александр Лукашенко 3...
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