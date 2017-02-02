Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко назвал околесицей претензии Литвы по поводу безопасности строящейся Белорусской атомной электростанции.



"Ну зачем вы несете эту околесицу? — спросил он 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ. — Я говорю: вы можете воспрепятствовать строительству атомной станции? И МАГАТЭ, и все международные и другие страны? Ну как, это же мирный атом. Все строят атомные станции. Почему мы, в Беларуси, не можем? Более того, это же не слабенькое государство строит атомную станцию, это строит Россия, империя, ядерная страна. И она ее построит, потому что они в этом тоже очень заинтересованы, чтобы показать новое поколение атомных станций, самое безопасное. И они от этого не откажутся".

Лукашенко назвал БелАЭС самой дешевой электростанцией. "Нам еще кредит надо будет отдавать. Семашко (заместитель премьер министра Владимир Семашко. — БелаПАН.) там контролирует все болты-гайки, головой отвечает, не дай Бог кто-то там на этом… А попытки были. На сотни миллионов долларов мы уже сократили стоимость отдельных узлов и агрегатов. Случилось с корпусом реактора — сразу говорю: Владимир Ильич, никаких разговоров. У нас чернобыльская страна, народ очень болезненно это воспринимает, убирайте этот корпус. Убрали — привезли новый", — сказал глава государства.

"Я литовцам говорю: чего вы боитесь? Мы же не ерепенимся и сейчас не кричим, что у вас Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай Бог что случится, это же самая худшая станция в мире. Давайте договоримся — это будет наша общая станция", — добавил президент.



Лукашенко также заявил, что Беларусь заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов в ядерной энергетике из Литвы.

"И самое главное — давайте произведем электроэнергию. У вас же дефицит. Мы вам продадим по нормальным ценам. Смотрят, понимают, соглашаются... Потом в СМИ начинают политизировать. Экономика свою роль сыграет. Будет дешевая электроэнергия — тогда мы с ними договоримся. А станцию мы постоим. Мы заинтересованы больше, чем они, в безопасности этой станции", — отметил президент.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Ранее предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с первым корпусом реактора.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поинтересовался у литовцев, зачем они "несут околесицу про БелАЭС" Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко назвал околесицей претензии Литвы по поводу безопасности строящейся Белорусской атомной электростанции. "Ну...

Алексей Александров, БелаПАН.