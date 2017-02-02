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Лукашенко поинтересовался у литовцев, зачем они "несут околесицу про БелАЭС"
03.02.2017 14:24 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко назвал околесицей претензии Литвы по поводу безопасности строящейся Белорусской атомной электростанции.
Лукашенко назвал БелАЭС самой дешевой электростанцией. "Нам еще кредит надо будет отдавать. Семашко (заместитель премьер министра Владимир Семашко. — БелаПАН.) там контролирует все болты-гайки, головой отвечает, не дай Бог кто-то там на этом… А попытки были. На сотни миллионов долларов мы уже сократили стоимость отдельных узлов и агрегатов. Случилось с корпусом реактора — сразу говорю: Владимир Ильич, никаких разговоров. У нас чернобыльская страна, народ очень болезненно это воспринимает, убирайте этот корпус. Убрали — привезли новый", — сказал глава государства.
"Я литовцам говорю: чего вы боитесь? Мы же не ерепенимся и сейчас не кричим, что у вас Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай Бог что случится, это же самая худшая станция в мире. Давайте договоримся — это будет наша общая станция", — добавил президент.
"И самое главное — давайте произведем электроэнергию. У вас же дефицит. Мы вам продадим по нормальным ценам. Смотрят, понимают, соглашаются... Потом в СМИ начинают политизировать. Экономика свою роль сыграет. Будет дешевая электроэнергия — тогда мы с ними договоримся. А станцию мы постоим. Мы заинтересованы больше, чем они, в безопасности этой станции", — отметил президент.
Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Ранее предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с первым корпусом реактора.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко назвал околесицей претензии Литвы по поводу безопасности строящейся Белорусской атомной электростанции. "Ну...
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