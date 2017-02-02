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Лукашенко о российской погранзоне: В ФСБ одним росчерком пера поставили крест на международных договоренностях
03.02.2017 14:22 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Решение России об установлении пограничной зоны вдоль границы с Беларусью нарушает ранее принятые международные договоренности, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.
"У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного этого договора не нарушили. Россия же пинает эти договоры и в хвост, и в гриву. <…> Договорились о границе — прозрачные, светлые статьи есть в договорах 1995 года и в последующие. Союзное государство собрались создавать. Сейчас говорят, что это (пограничная зона со стороны России. — БелаПАН.) не страшно, это ничего. Может, и не страшно, и ничего. Но представьте, что существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный — ФСБ, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свои приказы. Это нормально?" — заявил Лукашенко.
О том, что Россия устанавливает пограничные зоны на граничащей с Беларусью территории Псковской, Смоленской и Брянской областей, стало известно 1 февраля. Соответствующие приказы были подписаны директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым 29 декабря 2016 года и вступят в силу 6 февраля.
Погранзона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей и привязана к географическим координатам. Погрануправлениям ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.
До принятия этого документа погранзона в Псковской области проходила по побережью Псковско-Чудского озера и вдоль сухопутной границы России с Латвией и Эстонией, а в Брянской — узкой полосой вдоль границы с Украиной. В Смоленской области, которая целиком прилегает к Беларуси, погранзоны не было вовсе.
Госпогранкомитет Беларуси назвал это решение внутренним делом России.
Аналитики считают, что создание Россией погранзоны вдоль границы с Беларусью может быть связано с решением официального Минска об установлении с 12 февраля безвизового порядка въезда в Беларусь максимум на пять суток через минский аэропорт для граждан 80 государств. Указ президента Беларуси об этом был подписан 9 января 2017 года.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Лукашенко о российской погранзоне: В ФСБ одним росчерком пера поставили крест на международных договоренностях
Минск, 3 февраля. Решение России об установлении пограничной зоны вдоль границы с Беларусью нарушает ранее принятые международные договоренности, заявил...
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