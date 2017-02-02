МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси разговаривает с журналистами и политологами уже более четырех часов, однако последние два часа Александр Лукашенко стал более краток в ответах — первые вопросы об экономической модели развития и отношениях с Россией он комментировал более часа.

За два последующих часа успел прокомментировать отношение с Германией и ЕС (есть потенциал сотрудничества), а также невозможность выдумать национальную идею (нужна идея, которая захватит всех).

Кроме того, Лукашенко прокомментировал опасения, которые звучат в СМИ, об усилении российского военного присутствия в Беларуси, строительство БелАЭС и свои "деревяшки" — президентские резиденции.

"Большой разговор с президентом" проходит в выставочном центре "БелЭКСПО", на нем присутствуют представители СМИ, политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

Зря россияне обижаются

По мнению президента, российское руководство напрасно выстраивает сейчас образ Лукашенко, повернувшегося на Запад.

"Я ни на что не претендую у вас в России, но вы это делаете зря. Ни один россиянин не поверит, что Лукашенко это враг России, что он на запад повернулся, и ваше руководство на этом обожжется", — сказал президент.

Говоря об отношениях РФ и Беларуси, Лукашенко вспомнил об интеграционных проектах, которые в свое время предусматривали объединение предприятий двух стран.

Лукашенко обозначил позицию российской стороны: "Вы нам отдайте "Интеграл", этот МЗКТ, где мы "сороконожки" (многоосные тягачи — Sputnik) делаем, МАЗ, "Гродно Азот". Хорошо, мы не против. Сколько заплатите? Почти бесплатно, они отвечают. У меня просят за бесплатно отдать высокотехнологичные предприятия. Это по-братски? Это порядочно?" — задал вопрос президент.

По его словам, российские партнеры не планировали вкладывать средства в развитие белорусских предприятий и выводить их продукцию на новые рынки сбыта.

"Тогда зачем это все? Обида. Так и не отдали мы им эти предприятия. Теперь надо счеты свести. Но не получится", — сказал президент.

Военная база

Лукашенко заметил, что не видит смысла в размещении на территории Беларуси российской авиационной базы.

По его словам подготовка предполагаемого аэродрома базирования требует больших вложений.

"Там уже полосу разобрали. И я говорю Путину, дайте лучше нам эти самолеты, у нас отличные летчики. Нет, нужна база", — рассказал Лукашенко.

По его мнению, в условиях современных войн аэродром на передней сцене боевых действий с учетом нынешних систем Противовоздушной обороны не имеет большого смысла.

"Это в Сирии можно летать. У ИГИловцев нет системы ПВО", — заметил Лукашенко.

Кроме того, президент опроверг информацию распространенную рядом СМИ о том, что Россия собирается ввести в Беларусь свои войска. СМИ писали, что российские войска могут остаться на территории республики после совместных военных учений осенью 2017 года.

"Никто не собирается в Беларусь вводить войска", — заявил глава белорусского государства, подчеркнув, что нет никаких оснований говорить о какой-то "российской оккупации".

"А учения "Запад-2017" мы проведем", подчеркнул он.

"Войска будут сюда введены — и ровненько отсюда уйдут. Какая может быть оккупация, когда техника ввозится на железнодорожных платформах?" — заметил Лукашенко.

Самая дешевая атомная станция

Президент прокомментировал обеспокоенность, которая возникла вокруг строительства Белорусской атомной электростанции. В частности, Лукашенко призвал Литву перестать политизировать этот вопрос.

"Ну зачем вы несете эту околесицу? Задавал этот вопрос послу (Литвы в Беларуси — Sputnik). Он и сам смотрит на меня — а зачем… Вы можете воспрепятствовать строительству станции? МАГАТЭ, все другие согласны", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что строительство БелАЭС ведет Россия — "империя, ядерная страна". В РФ заинтересованы показать новое поколение атомных станций, которые являются самыми безопасными в мире.

"Самая дешевая будет атомная станция, что не очень-то воспринимают в России. Семашко контролирует у меня там каждый болт и гайку, чтобы не дай бог чего. Случилось с корпусом реактора — сразу же говорю, у нас постчернобыльская страна, убирайте этот корпус", — сказал Лукашенко.

Он заметил, что Беларусь со своей стороны не высказывает претензий относительно Игналинской АЭС, которая, по словам президента, "худшая станция в мире".

Более того, Беларусь готова принять на работу всех литовских атомщиков. Он выразил уверенность, что "экономика свое дело сыграет". Когда появится дешевая электроэнергия с БелАЭС, все вопросы об ее безопасности будут сняты.

Кредит под 3% для чиновников и домики президента

Редактор газета "Народная воля" Иосиф Середич попросил президента рассказать, под какие проценты берут кредиты чиновники, чтобы строить коттеджи в столичном микрорайоне Дрозды.

"Я в Дроздах не живу, живу в деревне уже десять лет. Ну, это нюанс такой. (…) Некоторым кредитополучателям под жилье в сельской местности, многодетным и военным мы давали льготные кредиты — то есть бесплатные деньги давали", — рассказал Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что чиновники — "не собаки, не сволочи".

"Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, прогосударственные, которые имеет ценность достаточную. Хорошему крепкому госслужащему я мог бы дать кредит под 3%", — отметил президент.

При этом Лукашенко попросил журналиста не называть фамилии чиновников, которые могли получить льготные кредиты. По мнению президента, чиновники тоже заслуживают некоего внимания, а "долбать их нельзя, они отвечают за государство".

Президентские "деревяшки"

Президент также прокомментировал слухи о появлении его "новой резиденции". По его словам, СМИ пишут неправду, а сам он "не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться им".

Ни одна из резиденций, заверил Лукашенко, не построена за государственный счет, кроме возведенной еще Хрущевым в Беловежской пуще.

Эти резиденции Лукашенко назвал "своими деревяшками".

"Я приезжаю на север, останавливаюсь в деревянном доме, сделанном крестьянами из дерева. Попарился, побегал там по деревне — а говорят, резиденция президента. Радуйтесь, что я еду и живу там среди людей, и люди не потратили на это ни копейки", — рассказал Лукашенко.

Он предположил, что многие могут спросить, где президент взял деньги на строительство.

"У меня хватает добрых друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов — это не деньги", — сказал президент. Он добавил, что все это его наследие останется народу.