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Лукашенко: Беларусь за два года приняла 170 тысяч беженцев из Украины

03.02.2017 14:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Беларусь за два года приняла 170 тысяч беженцев из Украины, сообщил Александр Лукашенко 3 февраля во время общения с представителями общественности и СМИ, комментируя ситуацию с беженцами в Европе.

"Я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится из-за того, что там происходит, и за тех руководителей. Стенают, плачут, делят этих беглецов по 500 человек, по тысяче человек... Хотя Прибалтика, страны Восточной Европы упираются: нет, мы не пустим тысячу человек. А я сижу и думаю: боже мой, мы за два года из Украины приняли 170 тысяч! Я мгновенно подписал указ, и мы им предоставили все условия, как белорусам. 170 тысяч. Господь увидит, где-то, может быть, и нам поможет. А они там за тысячу спорят. Давайте вместе работать", — предложил Лукашенко.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Беларусь за два года приняла 170 тысяч беженцев из Украины, сообщил Александр Лукашенко 3 февраля во время общения с представителями...

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