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Лукашенко: У нас в экономике еще ничего не произошло после снятия санкций
03.02.2017 14:28 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Белорусская экономика еще не ощутила результата после снятия санкций странами Запада, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ и общественности 3 февраля.
По его словам, Беларусь не просила снимать санкции, хотя и признавала, что они не нужны стране. "Да, мы прямо говорили: нам не нужны эти санкции, мы их не заслужили, давить нас не надо. Наконец-то пришло осознание, и мы терпеливо держались, Западу надо было сохранить лицо и найти повод. Случились эти переговоры здесь и прочее — это был повод. Уже давно прорабатывался вопрос снятия санкций, как повод, толчок — переговоры во Дворце Независимости (встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) по урегулированию ситуации в Украине, прошедшая в Минске в феврале 2015 года. — БелаПАН.). Сняли эти санкции — спасибо, хорошо", — заявил Лукашенко.
Вместе с тем, по его словам, после снятия санкций "в экономике еще ничего не произошло". "Мы начали где-то договариваться, по текстилю идет эта волокита и так далее, — сказал официальный лидер. — Мы хотим, чтобы наша экономика не то чтобы вздохнула, не вздохнет она за счет Запада, потому что у нас экономика одинаковая. Нам надо с огромными усилиями туда проникать с нашим машиностроительным комплексом, нефтехимией и так далее — это все на Западе есть. Там будет сложнее, но хотя бы дополнительный глоток экономика должна получить. Ну а самое главное — это финансирование. На Западе огромное количество денег, и, если бы мы могли подкредитовываться там под хотя бы средний, небольшой процент, это было бы благо для нас — получить более дешевые деньги. Мы работаем сейчас по разным направлениям, такая возможность есть, она открывается".
Лукашенко убежден, что санкции изначально были введены не по вине Беларуси. "Не мы были тому виной, когда ввели санкции. Мы имели право определять политику в стране так, как надо. Более того, ну врали же напропалую, сочиняли: вот у вас так, у вас эдак. А ведь того не было, никакой диктатуры у нас не было и быть не может! Для того чтобы осуществлять, мне — я ж диктатор — диктатуру, надо иметь ресурсы. У нас что, ядерное оружие есть, еще какое-то летальное оружие? У нас что, экономика такая, что мы можем себе позволить кому-то диктовать и так далее. Это же дебилизм полный!" — заявил он.
Европейский союз приостановил большую часть санкций в отношении Беларуси в октябре 2015 года, а в феврале 2016-го отменил их. В октябре 2015 года США также частично приостановили действие санкций против ряда белорусских компаний.
Анастасия Солонович, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Белорусская экономика еще не ощутила результата после снятия санкций странами Запада, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями...
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