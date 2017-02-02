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Лукашенко: России нужно понять, что США избрали проамериканского президента, а не пророссийского или пробелорусского
03.02.2017 14:36 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. России нужно понять, что американский народ избрал проамериканского президента, а не пророссийского или пробелорусского, заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
По его словам, сегодня в России много говорят о том, что раз в США пришел к власти Дональд Трамп, говорят, что "белорусы могут там на многое не рассчитывать". "Сколько раз я уже говорил российскому руководству: успокойтесь, не делайте этому Трампу хуже. Ну чуть ли не они назначили президента в Соединенных Штатах Америки!" — добавил белорусский руководитель.
"Он (Трамп. — БелаПАН.) не настолько глуп, как некоторые думают. Пусть даже нам отсюда кажется, что он неопытный и не те шаги делает. Я это все пережил и прошел", — вспомнил Лукашенко.
Комментируя выбор американцев, он заявил: "Там же много умных людей, 80% — евреи, и эта нация далеко не глупая. Подскажут, расскажут и помогут. Поэтому не надо пребывать в эйфории, что в Америке там что-то произошло... Трамп, какой бы он ни был сильный, весь мир не перевернет. Как бы нам ни не нравилась глобализация, с точки зрения экономики, кто сегодня повернет? Это тренд на века, его никто не в состоянии развернуть".
По мнению Лукашенко, через полгода это все пройдет. "Вы же уже видите, что он готов с нами сотрудничать и с Россией только по антитеррористическим вопросам. А раньше — санкции снимал и так далее. Прошла предвыборная волна, и всё утихомирится. Я это говорю к тому, что нам нашу жизнь нужно строить вместе с русскими людьми, видя себя, а не глядя на Америку", — подытожил белорусский руководитель.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Лукашенко: России нужно понять, что США избрали проамериканского президента, а не пророссийского или пробелорусского
Минск, 3 февраля. России нужно понять, что американский народ избрал проамериканского президента, а не пророссийского или пробелорусского, заявил Александр...
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