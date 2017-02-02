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Лукашенко: Никаких лагерей по приему беженцев мы не строили и строить не будем
03.02.2017 14:46 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Никаких лагерей по приему беженцев в Беларуси не строили и строить не будут, заявил Александр Лукашенко 3 февраля, общаясь с представителями общественности и СМИ.
В январе стало известно, что Евросоюз выделит Беларуси 7 млн евро для строительства центров временного содержания нелегальных мигрантов. Эта новость вызвала большой резонанс в российских СМИ, которые начали писать о том, что в Беларуси будут строиться лагеря для мигрантов из ЕС.
По словам Лукашенко, о выделении 7 млн евро он узнал из доклада командующего погранвойсками. "Я говорю: "А какие это ты лагеря создаешь?" — "Господь с вами, Александр Григорьевич, если бы мы хоть один лагерь строили, мы бы сразу пришли и доложили как главнокомандующему и разрешения спросили". Мы, говорит, попросили у Евросоюза: коль вы хотите с нами по миграционной теме сотрудничать, дайте нам деньги. Платите, тогда мы будем вас как-то защищать", — сообщил Лукашенко.
По его словам, речь идет о строительстве "изоляторов временного содержания на границе" для нелегальных мигрантов, чтобы "они в человеческих хоть условиях пребывали", пока будет решаться, что с ними делать. "Они (ЕС. — БелаПАН.) пообещали нам 7 млн евро для этого. Что в этом плохого? — спросил глава государства. — Мы все равно их задерживали и будем задерживать. Если не будут платить — не будем задерживать. Я тоже им об этом говорил, это дорого стоит. Я это знаю, потому что два старших моих сына служили на границе, задерживали этих мигрантов. Это через мою семью прошло. Поэтому если вы платить не будете, мы не будем их задерживать. Зачем они нам? Они ж не к нам пришли".
"Я страну свою 20 лет берег, чистота этой страны для меня главное. Я ни в коем случае не пойду на то, чтобы создать какой-то отстойник здесь, этого никогда не будет", — добавил Лукашенко.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Никаких лагерей по приему беженцев в Беларуси не строили и строить не будут, заявил Александр Лукашенко 3 февраля, общаясь с представителями...
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