МИНСК, 3 фев — Sputnik. Москва высказала недоумение в связи с предложением президента Беларуси Александра Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского главы государства.

"В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", — сказали в пресс-службе президента РФ.