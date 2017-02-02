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Кремль встал на защиту Данкверта
03.02.2017 15:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Москва высказала недоумение в связи с предложением президента Беларуси Александра Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского главы государства.
"В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", — сказали в пресс-службе президента РФ.
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Пресс-служба российского президента прокомментировала предложение Александра Лукашенко возбудить в Беларуси уголовное дело против главы Россельхознадзора...
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