﻿ Кремль встал на защиту Данкверта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кремль встал на защиту Данкверта

03.02.2017 15:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Москва высказала недоумение в связи с предложением президента Беларуси Александра Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского главы государства.

"В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", — сказали в пресс-службе президента РФ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба российского президента прокомментировала предложение Александра Лукашенко возбудить в Беларуси уголовное дело против главы Россельхознадзора...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Кремль: кредиты для Беларуси свыше $6 млрд стали бременем для бюджета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика