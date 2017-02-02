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Кремль: кредиты для Беларуси свыше $6 млрд стали бременем для бюджета
03.02.2017 15:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Россия оказывала и оказывает масштабную экономическую помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера отношений, говорится в комментарии пресс-службы Кремля.
"В Москве отмечают в связи с рядом высказываний президента (Белоруссии Александра) Лукашенко, что российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера наших отношений", — заявили в пресс-службе.
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Россия недополучила в бюджет с 2011 по 2015 год из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь 22,3 миллиарда долларов.
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