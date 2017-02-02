МИНСК, 3 янв – Sputnik. Россия оказывала и оказывает масштабную экономическую помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера отношений, говорится в комментарии пресс-службы Кремля.

"В Москве отмечают в связи с рядом высказываний президента (Белоруссии Александра) Лукашенко, что российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера наших отношений", — заявили в пресс-службе.