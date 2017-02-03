МИНСК, 3 фев — Sputnik. Никакого пограничного режима не вводилось — отметили в пресс-службе Кремля в ответ на критические заявления Александра Лукашенко относительно введения Россией пограничного режима с союзным государством.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко прокомментировал введение Россией пограничной зоны

"Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", — сообщили в пресс-службе.

При этом никаких последствий от такого введения для граждан Беларуси и России нет и быть не может. В Кремле добавили, что приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам и договорам был опубликован заведомо.

При этом в пресс-службе напомнили, что Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон. 14 сентября 2014 года президент Беларуси подписал указ №433, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе.

"Совершенно справедливым образом подписание такого указа и введение приграничных территорий было обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организации надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Это абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути", — отметили в Кремле.