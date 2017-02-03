﻿﻿ Кремль: для граждан РБ и РФ не будет последствий от введения погранзон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кремль: для граждан РБ и РФ не будет последствий от введения погранзон

03.02.2017 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Никакого пограничного режима не вводилось — отметили в пресс-службе Кремля в ответ на критические заявления Александра Лукашенко относительно введения Россией пограничного режима с союзным государством.

Кремль: для граждан РБ и РФ не будет последствий от введения погранзон
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко прокомментировал введение Россией пограничной зоны

"Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", — сообщили в пресс-службе.

При этом никаких последствий от такого введения для граждан Беларуси и России нет и быть не может. В Кремле добавили, что приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам и договорам был опубликован заведомо.

При этом в пресс-службе напомнили, что Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон. 14 сентября 2014 года президент Беларуси подписал указ №433, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе.

"Совершенно справедливым образом подписание такого указа и введение приграничных территорий было обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организации надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Это абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути", — отметили в Кремле.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе Кремля заявили, что считают некорректными и неверными заявления белорусской стороны о том, что введение пограничных зон на границе с Беларусью...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Кремль встал на защиту Данкверта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика