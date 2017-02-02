Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко готов общаться с представителями негосударственных средств массовой информации, несмотря на то, что они "фальсифицируют факты". Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ во время общения с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем.



По словам Лукашенко, у него "закипают жилы", когда он читает в "Народной воле" проблемные материалы, а потом по его поручению эти факты проверяются и оказываются недостоверными. "Ну зачем ты фальсифицируешь факты, ставишь каких-то вымышленных людей? В этой деревне и этом городе нет таких фамилий. У меня вот эта иногда претензия", — сказал он.

Лукашенко заверил что готов общаться с журналистами, в первую очередь "Народной воли" и лично с Середичем, потому что они когда-то оба "никем были". "Я помню, мы с тобой целый разворот писали, — сказал Лукашенко, обращаясь к Середичу. — И когда он ушел в оппозицию, я не мог никак понять. Думаю, за деньги? Нет. Или, наверное, он хотел вот этой свободы — создать свою газету. Я помню эту парламентскую газету ("Народную газету". — БелаПАН.), когда, ну действительно, отдушина".

Середич в ответ заявил, что на этом в его отношениях с Лукашенко надо "точку поставить". "Не надо упрекать, что мы, как враги страны, спим и видим, как написать статью, чтобы облить нашу страну грязью", — добавил главный редактор негосударственной "Народной воли".

Лукашенко отметил, что независимые СМИ часто пишут неправду и о нем лично. "Вы меня спросите — и я вам скажу, я ничего скрывать не буду. Главный для меня страх — если бы я взял чужое или "у дзяржавы нешта там схапiў", — сказал официальный лидер.

В качестве примера он привел недавний сюжет телеканала "Белсат" (польский телеканал, вещающий на Беларусь) о строительстве якобы его новой резиденции в поселке Шершуны Минского района. По его словам, комплекс в поселке строит председатель совета директоров компании "Русснефть" Михаил Гуцериев, а ранее туда приходили три инвестора, но они "кинули" Управление делами президента. "Чего меня туда записали? Ну зачем вы неправду пишете?" — сказал Лукашенко.

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Алексей Александров, БелаПАН.