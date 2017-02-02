|
Поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью Лукашенко расценивает как издевательство
03.02.2017 15:23 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля в Минске Александр Лукашенко раскрыл детали нефтегазового спора с Россией, который обострился в конце 2016 года, но возник гораздо раньше.
По его словам, Беларусь и Россия давно выработали формулу, по которой Минск платит за газ цену, которая зависит от стоимости нефти. Последняя цена для Беларуси за 1 тыс. кубометров российского газа составляла около 132 долларов. Когда обрушились цены на нефть, согласно устоявшейся формуле, природный газ автоматически стал стоить для Беларуси 82 доллара за 1 тыс. кубометров. "Они [россияне] спохватились — нет, это невозможно. Говорят, мол, мы не будем продавать вам по тысяче кубов за 82 доллара, платите по 132 доллара. Почему? А потому, что это и так самая низкая цена, мы никому по такой цене не продаем", — рассказал Лукашенко.
Беларусь, по его словам, не согласилась с требованиями Москвы, поскольку вместе с падением мировых цен на нефть и газ, "наполовину упали доходы от реального сектора" белорусской экономики, в том числе "от продуктов питания, тракторов, автомобилей", которые традиционно продавались в Россию.
Стороны должны были договориться по цене на газ до 1 января 2016 года, однако, этого не случилось, потому что в Москве российские чиновники не хотели даже разговаривать со своими белорусскими коллегами, утверждает Лукашенко. "Просто наплевательское отношение. При встрече я сказал Путину: "Если вы будете к моим министрам так относиться, они больше к вам не поедут, и диалог вести не будут". Путин сказал: "Я разберусь, это ненормально". Проходит некоторое время — то же самое", — отметил президент.
Уже в 2016 году, добавил он, правительство Беларуси приняло решение платить не 82 доллара, как выходило по формуле, и не 132 доллара, как того требовала Россия, а 107 долларов за 1 тыс. кубометров газа. "И вот тут они [россияне] посчитали, что мы не доплатили 550 миллионов долларов, если исходить из их цены 132 доллара. И все там зашло в тупик", — констатировал Лукашенко.
Он отметил, что в конце 2016 года экономическую коллизию, казалось бы, удалось разрешить: россияне согласились, что Беларусь права, что она понесет большие потери, если будет платить за газ по цене 132 доллара за 1 тыс. кубометров. Тогда, по словам Лукашенко, российская сторона заявила, что если Беларусь будет платить за газ по 132 доллара, то она получит соответствующую компенсацию, как если бы платила по 107 долларов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев передал Лукашенко таблицу, согласно которой российская сторона согласна была компенсировать Беларуси эту разницу "через нефть и даже через бюджет" федерации. Минск на такую схему согласился.
Однако на встрече двух президентов в Москве в ноябре 2016 года Путин заявил Лукашенко, что Россия не может реализовать эту схему, которую сама же и предложила, поскольку российские чиновники высокого ранга выступили против выплаты компенсаций через федеральный бюджет.
"Договориться так пока и не смогли, — сказал глава государства. — Вчера соглашаются: мол, ладно, давайте по-старому работать, нам это проще и легче. Через сутки — нет, это не подходит, начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально?.. Как я могу это расценивать? Как издевательство. Мы потерять больше можем. Я написал Путину от руки несколько строчек, мол, не надо нам идти этим путем… Это приведет к эскалации по многим направлениям, что вроде бы и получается. Уже до границ дошли".
"Спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально, когда две самые близкие республики, самые родные люди начинают репу драть?" — подытожил Лукашенко.
Несколькими часами ранее президент сообщил, что завтра вице-премьер Беларуси Владимир Семашко едет в Москву на очередные переговоры по энергетическим проблемам.
Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля в Минске Александр Лукашенко раскрыл детали нефтегазового спора с Россией, который...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии