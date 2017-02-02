Минск, 3 февраля. На встрече с представителями СМИ и общественности 3 февраля Александр Лукашенко прокомментировал предположения о том, что Россия собирается оккупировать Беларусь.



"Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь (в рамках учений "Запад-2017". — БелаПАН.), там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем", — заверил Лукашенко.



Он отметил, что предложил Владимиру Путину проводить совместные военные учения раз в два года — по очереди в России и Беларуси. "Настало наше время, и мы примем эти учения. Это будут открытые учения, мы пригласим всех", — подчеркнул глава государства.



Говоря о создании в Беларуси российской авиационной военной базы, Лукашенко отметил, что не видит в этом необходимости. "Да бросьте вы. Кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Я Путину говорю: надо воссоздавать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали, зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах, вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка. Нет", — сказал глава государства.



По словам Лукашенко, в современной войне самолет способен вести 10 минут боя. "Он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы ПВО. У нас даже в Беларуси: ты взлетел где-то за 200 километров, мы тебя видим, и твоя жизнь сочтена. И потом, что такое аэродром на переднем крае театра военных действий? Не дай бог война, две ракеты на взлетно-посадочной полосе — ни один самолет не взлетит. Зачем их сюда?" — сказал он.



Время подлета самолетов из Смоленска — четыре минуты, добавил Лукашенко. По его словам, и Владимир Путин во время обсуждения этого вопроса согласился с тем, что российская база в Беларуси не нужна. "Зачем тогда перед президентскими выборами, когда вроде бы какие-то телодвижения с Западом пошли, мы базу здесь хотим? Так не базу, а 10 или 20 самолетов посадить хотели — это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет. У нас своих хватает таких самолетов, но если еще 20 вы сюда перебросите, нет вопросов", — отметил Лукашенко.



Он также сообщил, что накануне чемпионата мира по хоккею в 2014 году Беларусь предложила России направить сюда звено истребителей для совместного обеспечения безопасности. "Они перегнали четыре самолета в Барановичи, россияне в Беларуси отработали. Я думал: отработали, и хорошо, оставят эти самолеты. Нет, забрали, давай базу. Зачем? Все уже отработано, все нормально с точки зрения военных, пусть служат дальше — русский человек и белорус в одном самолете. Нет, забрали — давай базу", — сказал глава государства. Это предложение было не военным, считает он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Если российские войска будут введены в Беларусь, то ровненько отсюда и уйдут Минск, 3 февраля. На встрече с представителями СМИ и общественности 3 февраля Александр Лукашенко прокомментировал предположения о том, что Россия собирается...

Анастасия Солонович, БелаПАН.