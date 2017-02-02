Минск, 3 февраля. В строительство резиденций президента в Беларуси бюджетные деньги не вкладывались. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

"Вы туда не вложили, государство ни копейки, — сказал он. — Я могу сказать: у меня достаточно добрых хороших людей, для которых 10 или 20 тысяч долларов не деньги. И оно останется вам, это не мое личное. Это государственное".

Лукашенко отметил, что построил первый "деревянный домик на Припяти" после того, как впервые был избран главой государства. "Люди были переполошены. И когда я построил там эту "деревяшку", и каждый год весной я начинал там посевную компанию. Я ходил в самые страшные места, чтобы люди видели, что я не просто языком болтаю, я там живу", — добавил он.

Официальный лидер отметил, что такой же комплекс построен в Витебской области. "Вы радуйтесь, что я еду и живу там среди людей и вижу, что там происходит, — сказал он. — Я не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться этим".

Глава государства сказал, что единственным объектом, возведенным за государственные деньги, является построенная в советское время резиденция в Беловежской пуще, в которой он бывает несколько раз в год только потому, что там "его страну разрушили".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: В строительство резиденций президента не вложено ни копейки из бюджета Минск, 3 февраля. В строительство резиденций президента в Беларуси бюджетные деньги не вкладывались. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 3 февраля на...

Алексей Александров, БелаПАН.