МИНСК, 3 фев — Sputnik. Передача российской Пограничной службы в ведение Федеральной службы безопасности РФ была неправильной, заявил в ходе "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Кремль: для граждан РБ и РФ не будет последствий от введения погранзон

Президент подчеркнул, что он "старый пограничник", а к охране границы у него особое отношение.

"Я сам начинал служить на заставе нашей в Беловежской пуще <…> Я сам пограничник, и сыновья мои — мы относимся к границе так, как никто в России не относится", — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь особенно стережет свои рубежи, и через них "не то, что бревно, но даже полено не пронесешь". Аналогично необходимо к своим границам относиться и России, полагает Лукашенко.

"Зря Пограничную службу передали ФСБ — они не справляются с этой работой", — уверен глава государства.

Белорусский лидер добавил, что с учетом степени Беларусью своих рубежей и безопасности России нечего опасаться и из-за введения безвизового въезда на пять дней для граждан 80 государств мира.