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Лукашенко считает неправильным передачу погранслужбы ФСБ

03.02.2017 15:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Передача российской Пограничной службы в ведение Федеральной службы безопасности РФ была неправильной, заявил в ходе "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко считает неправильным передачу погранслужбы ФСБ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент подчеркнул, что он "старый пограничник", а к охране границы у него особое отношение.

"Я сам начинал служить на заставе нашей в Беловежской пуще <…> Я сам пограничник, и сыновья мои — мы относимся к границе так, как никто в России не относится", — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь особенно стережет свои рубежи, и через них "не то, что бревно, но даже полено не пронесешь". Аналогично необходимо к своим границам относиться и России, полагает Лукашенко.

"Зря Пограничную службу передали ФСБ — они не справляются с этой работой", — уверен глава государства.

Белорусский лидер добавил, что с учетом степени Беларусью своих рубежей и безопасности России нечего опасаться и из-за введения безвизового въезда на пять дней для граждан 80 государств мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что Беларусь многому могла бы научить россиян в деле охраны государственной границы.

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