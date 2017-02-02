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Лукашенко считает неправильным передачу погранслужбы ФСБ
03.02.2017 15:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Передача российской Пограничной службы в ведение Федеральной службы безопасности РФ была неправильной, заявил в ходе "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент подчеркнул, что он "старый пограничник", а к охране границы у него особое отношение.
"Я сам начинал служить на заставе нашей в Беловежской пуще <…> Я сам пограничник, и сыновья мои — мы относимся к границе так, как никто в России не относится", — отметил Лукашенко.
Президент отметил, что Беларусь особенно стережет свои рубежи, и через них "не то, что бревно, но даже полено не пронесешь". Аналогично необходимо к своим границам относиться и России, полагает Лукашенко.
"Зря Пограничную службу передали ФСБ — они не справляются с этой работой", — уверен глава государства.
Белорусский лидер добавил, что с учетом степени Беларусью своих рубежей и безопасности России нечего опасаться и из-за
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Президент отметил, что Беларусь многому могла бы научить россиян в деле охраны государственной границы.
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