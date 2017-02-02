МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов личного характера, рассказал им о своих предпочтениях в одежде.

"Одежда от белорусских производителей. В первый президентский свой срок заказал себе костюм Бриони, и когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам. Почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерять нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью", — сказал президент.

Лукашенко рассказал, что также носит только белорусскую обувь. "Рубашка импортная, кто-то подарил. Ботинки от "Марко". Если не веришь, могу снять и показать. Носки не видно, черные, но импортные тоже. Галстук импортный, трусы свои", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что любит заниматься конкретикой и пообещал, что вскоре на прилавках появится "президентский шоколад". "Скоро мой шоколад появится. Он без сахара.

Однажды я гостил у Медведева, и он угостил меня импортным шоколадом. Потом я переговорил с технологами на "Коммунарке" и поручил, чтобы сделали шоколад, но без сахара", — рассказал президент.

По его словам, технологи "Коммунарки" уже представили последний вариант — шоколад сделан на основе стевии. "Они нашли технологию. Там используется трава стевия, он достаточно сладкий, потом есть еще морские какие-то забабоны. Сейчас технологи в командировке, вернутся и начнут продавать этот шоколад", — сказал президент.