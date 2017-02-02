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Лукашенко: У нас не должно быть полицейского государства, но если нарушишь неписаные правила — упрячут в тюрьму

03.02.2017 16:50 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. В Беларуси не должно быть полицейского государства, немотивированных арестов и посадок в тюрьму граждан, в том числе чиновников и бизнесменов, заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

"Я уже иногда побаиваюсь: у нас столько на посадку пошло чиновников немалого калибра. Я не говорю, сколько их туда пошло. Но это должно быть справедливо. Взял — сел, не брал — иди, живи-работай. У нас не должно быть полицейского государства, у нас не должно быть людей, которые немотивированно несут какую-то ответственность", — сказал глава государства. По его словам, участники встречи, в отличие от него, не знают, скольким чиновникам проступки "простили за последние годы".

При этом он подчеркнул, что в случае коррупционных и иных преступлений чиновники и должностные лица не могут возвращаться на свои должности. "С метлой на улицу — ты уже никогда банкиром не будешь. Но это должно быть обоснованно", — добавил официальный лидер.

Комментируя уголовные дела в отношении бизнесменов, Лукашенко отметил, что их это тоже касается. "Он (обвиняемый в уклонении от уплаты налогов владелец группы компаний "Трайпл" Юрий Чиж. — БелаПАН.) появлялся в одном кадре с президентом — это на тебя накладывает жестокое обязательство. Я всем говорю, у меня мало людей, которые с косой со мной ходят. Но если попался, журналисты тебя отфиксировали, то должен быть ниже травы тише воды. А если ты где-то приступил вот это неписаное правило, то я помогу еще Шуневичу с Вакульчиком (главы МВД и КГБ. — БелаПАН.), чтобы они тебя упрятали, и надолго, и я так поступаю".


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. В Беларуси не должно быть полицейского государства, немотивированных арестов и посадок в тюрьму граждан, в том числе чиновников и...

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