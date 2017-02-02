﻿ Лукашенко рассчитывает "в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко рассчитывает "в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном"

03.02.2017 17:15 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко рассчитывает на наращивание сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

"У нас намечаются хорошие отношения с новым руководством Узбекистана. Хотя до смерти Ислама Каримова я должен был там побывать, но так случилось, что человек ушел, — отметил Лукашенко. — Мы взяли паузу с новым президентом. Мы знаем друг друга. Думаю, у нас хорошие будут отношения по всем параметрам. Очень хороший человек он, и у него команда пришла приличных людей, поэтому мы рассчитываем, что мы в разы нарастим сотрудничество с Узбекистаном, и мы к этому готовы".

В свою очередь вице-премьер Михаил Русый отметил, что в Узбекистане тоже готовы к дальнейшему развитию отношений. "Встречались мы и с премьер-министром, и с вице-премьерами. Приезжала большая группа руководителей наших предприятий, руководителей органов госуправления. Очень серьезные подвижки по всем направлениям. Были в Самарканде. Поклон большой от узбеков за то, что посетили", — сказал он.

2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В декабре 2016 года президентом Узбекистана был избран Шавкат Мерзиев.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко рассчитывает на наращивание сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: У нас не должно быть полицейского государства, но если нарушишь неписаные правила — упрячут в тюрьму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика