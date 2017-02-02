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Лукашенко рассчитывает "в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном"
03.02.2017 17:15 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко рассчитывает на наращивание сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
"У нас намечаются хорошие отношения с новым руководством Узбекистана. Хотя до смерти Ислама Каримова я должен был там побывать, но так случилось, что человек ушел, — отметил Лукашенко. — Мы взяли паузу с новым президентом. Мы знаем друг друга. Думаю, у нас хорошие будут отношения по всем параметрам. Очень хороший человек он, и у него команда пришла приличных людей, поэтому мы рассчитываем, что мы в разы нарастим сотрудничество с Узбекистаном, и мы к этому готовы".
В свою очередь вице-премьер Михаил Русый отметил, что в Узбекистане тоже готовы к дальнейшему развитию отношений. "Встречались мы и с премьер-министром, и с вице-премьерами. Приезжала большая группа руководителей наших предприятий, руководителей органов госуправления. Очень серьезные подвижки по всем направлениям. Были в Самарканде. Поклон большой от узбеков за то, что посетили", — сказал он.
2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В декабре 2016 года президентом Узбекистана был избран Шавкат Мерзиев.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко рассчитывает на наращивание сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями...
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