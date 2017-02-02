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Лукашенко не приемлет, когда президенты развязывают войны ради поднятия рейтинга
03.02.2017 17:31 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Сегодня руководство не только США, но и других стран "готовы использовать в том числе и войнушку, чтобы поднять собственный рейтинг внутри страны", заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
Они, по его словам, "могут пойти на уничтожение большого количества людей, развязать войну, чтобы поднять свой рейтинг внутри страны". "Для меня это не просто неприемлемо, это чудовищно. Но, увы, кто бы мог подумать, что в наше время это возможно", — сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь проводит "миролюбивую политику", старается на региональном уровне помогать в урегулировании конфликтов. "Любая война всегда заканчивалась миром, вопрос — чего это будет стоить другой стране и миру вообще. Давайте придумаем что-нибудь, чтобы это прекратить. Не понимают люди", — сказал он.
При этом Лукашенко отметил, что "ответственность в первую очередь ложится на президента страны, где идет война". "Я не хочу упрекнуть Петра Порошенко (мы в добрых с ним отношениях). Но я ему говорю: как бы ситуация ни складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны", — сказал он.
Лукашенко также заявил, что использовать ядерное оружие сегодня может только "очень отвязанный и отмороженный" человек. "Если ты чувствуешь, что против тебя совершается жуткая агрессия, это грозит уничтожением твоего государства, ядерная держава может применить ядерное оружие. Но для этого нужен очень серьезный и однозначный повод. Ядерного оружия накоплено уже немало, не думаю, что кто-то рискнет его применить", — сказал он.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Сегодня руководство не только США, но и других стран "готовы использовать в том числе и войнушку, чтобы поднять собственный рейтинг внутри...
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