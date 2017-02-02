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Пресс-служба Кремля: С 2011 по 2015 годы потери российского бюджета от беспошлинной поставки нефти в Беларусь составили 22,3 млрд долларов

03.02.2017 17:49 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. В Кремле подсчитали, что только за четыре года потери российского бюджета от беспошлинной поставки нефти в Беларусь составили 22,3 млрд долларов. 

"С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн тонн нефти белорусским партнерам. Всего за этот период российский бюджет недополучил 22,3 млрд долларов. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента РФ. 

В Кремле также отмечают, что Беларуси выделено свыше 6 млрд долларов кредитов по различным траншам, и "эта нагрузка легла дополнительным бременем на бюджет Российской Федерации". Кроме того, 2,5 млрд долларов по различным траншам Минск получил в виде кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

"Россия оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран", — говорится в сообщении.

"Что касается экономических и коммерческих спорных вопросов, которые возникают в хозяйственной деятельности, то они должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров. Москва рассчитывает, что набор разногласий, который в настоящее время фигурирует в двусторонней повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров", —  отмечают в Кремле. 

При этом в сообщении подчеркивается "приоритетность продолжения интеграционных процессов". "Москва придает этому первоочередное значение, с большим вниманием относится к дальнейшему развитию Союзного государства России и Беларуси", — сообщила пресс-служба президента РФ.

Сообщение пресс-службы Кремля появилось спустя несколько часов после заявлений о белорусско-российских отношениях, сделанных Александром Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

По словам Лукашенко, вступая в интеграционные объединения с Россией, Беларусь рассчитывала, что они будут основаны "на равноправии, что будут равные условия". "Это главное, без этого не может быть союзов. Если их нет, зачем туда идти?" — сказал он.

Белорусский руководитель заявил, что из-за неравных цен и условий в рамках Таможенного союза Беларусь потеряла "только из-за ценового фактора 15 миллиардов долларов". "Они признают эту цифру. И вот они нам дали аж 5 миллиардов кредитов!.. Это хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через цены и потом нам же дать наши же деньги, и то только третью часть под процент в три раза больший, чем МВФ. Враги... Это нормально? И вслед – мы кормим их, гири на ногах, такие-сякие", — отметил Лукашенко.

Подобную ситуацию он считает "ненормальной". "Это надо заканчивать, на этом много не получишь. И мы не Украина. Мы — не антироссийские, мы не стремимся в НАТО. Мы свято бережем наши договоренности об обороне нашего пространства, нашего отечества Беларуси и России", — добавил белорусский президент.

По словам Лукашенко, он хотел бы, чтобы "конфликт наверху ни в коем случае не опустился донизу". "Поэтому очень прошу, никогда не обижайте россиян. Они к нам приезжают, отдыхают, не бесплатно это делают. Это наши люди. Президенты — Лукашенко, Путин — приходят и уходят, а народы остаются. Это главное. Рано или поздно, мы все равно договоримся", — сказал Лукашенко.

Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. В Кремле подсчитали, что только за четыре года потери российского бюджета от беспошлинной поставки нефти в Беларусь составили 22,3 млрд...

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