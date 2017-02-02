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Лукашенко: Беларусь готова нарастить сотрудничество с Узбекистаном
03.02.2017 18:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь готова увеличить сотрудничество с Узбекистаном в разы, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопрос шеф-редактора Sputnik Беларусь Олеси Лучаниновой
"Рассчитываем в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном, они к этому готовы", — подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что у Беларуси намечаются хорошие отношения с новым руководством Узбекистана. В частности, президента Шавката Мирзиеева, который возглавил Узбекистан после смерти Ислама Каримова, белорусский лидер охарактеризовал с хорошей стороны. Также он отметил, что Мирзиеев сформировал достойную команду.
Ранее агентство со ссылкой на МИД Беларуси сообщало, что в ближайшее время
При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что не исключается и ответный визит Мирзиеева в Минск.
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Глава государства охарактеризовал президента Узбекистана с положительной стороны, а также сказал, что Мирзиеев сформировал достойную команду.
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