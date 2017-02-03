Александр Лукашенко сегодня многословно и довольно откровенно говорил о белорусско-российских отношениях. В результате Кремлю пришлось отреагировать на слова своего союзника, тон скорее неудоумевающий.

Жесткие заявления по белорусско-российским отношениям, уголовное дело против Данкверта и суд против России

За время сегодняшнего «Большого разговора с президентом» Лукашенко изрядно прошелся как по восточной соседке, так по белорусско-российским отношениям и некоторым российским чиновникам.

Введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью является чисто политическим выпадом , заявил официальный лидер Беларуси. Он обвинил Россию в несправедливой блокировке белорусских товаров и заявил, что на главу Россельхознадзора Сергея Данкеверта могут завести угловное дело .

Не обошлось и без напоминания о газовом конфликте между двумя странами. Лукашенко признал, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу , заявил о том, что независимость дороже нефти и несколько неожиданно сообщил об обращении в суд.

«Спор шел только по газу, а они (российская сторона) стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям», — цитирует Александра Лукашенко DW .

В целом белорусский официальный лидер расценил ход нефтегазового спора Москвы и Минска как «издевательство».

В Кремле ответили на претензии Лукашенко

Создание пограничных зон с Беларусью некорректно ассоциировать с нарушением международных обязательств, заявили в пресс-службе президента России.

«Президент Беларуси также выступил с рядом критических ситуаций относительно введения пограниченого режима. Это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле подчеркнули, что последствий от этого шага для граждан обеих стран не будет, там рассказали о своей приверженности интеграции с Беларусью: говорят, что Россия продолжит помогать западному соседу.

Москва покивала на Минск, отметив, что с 2014 года действует режим приграничных территорий и с белоруской территории (Погранкомитет Беларуси заявил, что эти режимы отличаются) и добавила, что «российская Погранслужба в данном случае идет по такому же пути».

Неудомевают в Кремле и по еще одному поводу — желанию Лукашенко завести уголовное дело в отношении Данкверта. «В Москве, безусловно, недоумевают в связи с претензиями к Россельхознадзору и решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя службы Данкверта.», — так и сказали в пресс-службе.

Россельхознадзор жалуется на прессинг Минска

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт расценил заявление президента Беларуси Александра Лукашенко как нажим не только на него лично, но и на все ведомство в целом, передает «Интерфакс-Запад».

«Непонятно, о каком ущербе может идти речь, если статистика говорит о том, что за последние годы Беларусь серьезно увеличила поставки продовольствия и сельхозпродукции в Россию, — сказал он. — А если страдают отдельные предприятия, то на это есть причины».

Данкверт предложил «симметричный» ответ в российском стиле: возбудить уголовные дела «против тех предприятий, которые незаконно везут продукцию из стран, поставки из которых запрещены». Пока не совсем понятно, насколько серьезно это заявление чиновника.

«Мы не считаем правильным переводить решение технических вопросов, связанных с обеспечением безопасности ввозимой продукции, на уровень отдельных персоналий», — добавила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.