|
Ананич: подкупает то, что президент честен со своим народом
03.02.2017 20:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент всегда честен со своим народом, заявила министр информации Беларуси Лилия Ананич по итогам "Большого разговора", который состоялся в пятницу.
"Президент всегда честен со своим народом. Это просто подкупает, и мы, все граждане нашей страны, гордимся и своей страной, и своим Президентом", — цитирует
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр, говоря о рекордной продолжительности пресс-конференции президента, отметила, что невозможно устать от того, чем живешь сам, ведь все то, о чем шла речь на мероприятии, касается каждого белоруса.
"У нас есть дети, внуки. Это наши соседи живут либо радостями, либо проблемами. У наших детей то будущее, которые мы сегодня строим", — подчеркнула Ананич.
Пресс-конференция 3 февраля состоялась в новом формате "большого разговора" и состоялась в НВЦ "БелЭкспо" — на мероприятие были приглашены 38 представителей крупнейших белорусских и зарубежных СМИ и около сотни экспертов. "Большой разговор" стал рекордным выступлением белорусского лидера — он продолжался семь часов и 21 минуту. Sputnik вел
Телеверсия пресс-конференции Лукашенко будет показана 4 февраля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордный разговор президента с представителями СМИ и экспертами продолжался более семи часов и, по словам главы Мининформа, на нем шла речь о том, что касается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии