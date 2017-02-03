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Ананич: подкупает то, что президент честен со своим народом

03.02.2017 20:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент всегда честен со своим народом, заявила министр информации Беларуси Лилия Ананич по итогам "Большого разговора", который состоялся в пятницу.

"Президент всегда честен со своим народом. Это просто подкупает, и мы, все граждане нашей страны, гордимся и своей страной, и своим Президентом", — цитирует БелТА слова Ананич.

Ананич: подкупает то, что президент честен со своим народом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр, говоря о рекордной продолжительности пресс-конференции президента, отметила, что невозможно устать от того, чем живешь сам, ведь все то, о чем шла речь на мероприятии, касается каждого белоруса.

"У нас есть дети, внуки. Это наши соседи живут либо радостями, либо проблемами. У наших детей то будущее, которые мы сегодня строим", — подчеркнула Ананич.

Пресс-конференция 3 февраля состоялась в новом формате "большого разговора" и состоялась в НВЦ "БелЭкспо" — на мероприятие были приглашены 38 представителей крупнейших белорусских и зарубежных СМИ и около сотни экспертов. "Большой разговор" стал рекордным выступлением белорусского лидера — он продолжался семь часов и 21 минуту. Sputnik вел онлайн-трансляцию мероприятия и самое важное публиковал в специальном сюжете.

Телеверсия пресс-конференции Лукашенко будет показана 4 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Рекордный разговор президента с представителями СМИ и экспертами продолжался более семи часов и, по словам главы Мининформа, на нем шла речь о том, что касается...

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