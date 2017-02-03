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Обзор важнейших событий 3 февраля 2017 года
03.02.2017 22:25 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Нынешнее обострение отношений между Беларусью и Россией, вероятно, связано с определенной настороженностью с российской стороны, что "Лукашенко развернулся на Запад" и "Беларусь уходит", заявил белорусский руководитель в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ. В белорусско-российских отношениях, сказал Лукашенко, в последнее время "ситуация развивается неважно". Он убежден, что в России действуют "разные силы", о словах и поступках которых может не знать президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, они (разные силы. — БелаПАН.) сегодня разные и в руководстве страны. Очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением или решениями самого президента. Я об этом своему другу часто говорю, это уже никуда не годно", — сказал официальный лидер.
Слухи о намерении Беларуси выйти из Евразийского экономического союза и Союзного государства, которые появились недавно в российских СМИ, являются "полным вымыслом", заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ. При этом он признал, что в рамках интеграционных объединений не решаются вопросы, о которых ранее стороны уже договорились. "Их надо решить, ибо мы в позор превращаем все эти заседания Союзного государства", — сказал Лукашенко. По его словам, вступая в интеграционные объединения с Россией, Беларусь рассчитывала, что они будут основаны "на равноправии, что будут равные условия". "Это главное, без этого не может быть союзов. Если их нет, зачем туда идти?" — задал глава государства вопрос. Лукашенко заявил, что из-за неравных цен и условий в рамках Таможенного союза Беларусь потеряла "только из-за ценового фактора 15 миллиардов долларов".
В Кремле подсчитали, что только за четыре года потери российского бюджета от беспошлинной поставки нефти в Беларусь составили 22,3 млрд долларов. "С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18—23 млн тонн нефти белорусским партнерам. Всего за этот период российский бюджет недополучил 22,3 млрд долларов. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента РФ.
В Кремле также отмечают, что Беларуси выделено свыше 6 млрд долларов кредитов по различным траншам, и "эта нагрузка легла дополнительным бременем на бюджет Российской Федерации". Кроме того, 2,5 млрд долларов различными траншами Минск получил в виде кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. "Россия оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран", — говорится в сообщении.
Без решения нефтегазовых проблем с Россией Беларусь не подпишет Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с журналистами и экспертами. "Без решения этих проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу. И к другим вопросам, потому что это жизнь нашего государства", — заявил он. Таможенный кодекс был подписан в Москве в декабре прошлого года. Лукашенко свой визит в РФ тогда отменил. "Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое, что должно было быть, не работает", — сказал глава государства. Он сообщил, что поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов. "Чего они там сидят и получают зарплату, я боюсь вам даже называть ее. Я, наверное, еще не совсем точно знаю, сколько они там зарабатывают. Получают, они там не зарабатывают. Зачем такая организация?" — задался вопросом глава государства.
Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. "Надо изучить, Игорь Анатольевич, вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем", — сказал он. (В 2013 году в Беларуси были возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и главного акционера компании Сулеймана Керимова. При этом Баумгертнер был задержан в Минске, а Керимов объявлен в международный розыск.) По словам Лукашенко, когда Данкверт "побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит".
Россия с 6 февраля ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора. "Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Республики Беларусь к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости в Республике Беларусь приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию Российской Федерации мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", — подчеркивает Россельхознадзор.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Нынешнее обострение отношений между Беларусью и Россией, вероятно, связано с определенной настороженностью с российской стороны, что...
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