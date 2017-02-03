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Действия России на границе с Беларусью могут вылиться в серьезный конфликт, предупреждает Лукашенко
03.02.2017 18:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Беларусь на действия России по созданию пограничной зоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях примет адекватные ответные меры, которые будут касаться экономики, таможенной сферы, "вообще контроля границы". Об этом заявил на встрече с журналистами и экспертами 3 февраля Александр Лукашенко.
При этом он пообещал, что россияне от этого не пострадают.
Лукашенко рассказал, что, насколько его информировали в плане создания погранзоны, "есть некая привязка к каким-то конкретным точкам".
"Некие реперные точки выстроят. Встает вопрос: это что, Россия начала проводить делимитацию и демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт. Мы же не договорились, как на карте будет проходить граница, на местности. Только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию. И отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся. Это уже серьезный конфликт. Так можно достукаться черт знает до чего", — заявил Лукашенко.
По его мнению, российская сторона все-таки не будет "совершать какие-то дополнительные шаги".
"Но я могу сказать твердо: мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они (РФ. — БелаПАН.), может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия, и этим самым как-то наших братьев русских, россиян ограничивали в передвижении на этой границе. Но мы никогда на это не пойдем", — заверил Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Беларусь на действия России по созданию пограничной зоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях примет адекватные ответные меры, которые...
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