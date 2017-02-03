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Без решения нефтегазовых проблем с Россией Беларусь не подпишет Таможенный кодекс ЕАЭС

03.02.2017 18:08 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Без решения нефтегазовых проблем с Россией Беларусь не подпишет Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами.

"Без решения этих проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу. И к другим вопросам, потому что это жизнь нашего государства", — заявил он.

Таможенный кодекс был подписан в Москве в декабре прошлого года. Лукашенко свой визит в РФ тогда отменил.

"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое, что должно было быть, не работает", — сказал глава государства.

Он сообщил, что поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов. "Чего они там сидят и получают зарплату, я боюсь вам даже называть ее. Я, наверное, еще не совсем точно знаю, сколько они там зарабатывают. Получают, они там не зарабатывают. Зачем такая организация?" — задался вопросом глава государства.

"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, мы должны порядочно себя вести друг в отношении друга, мы должны поддерживать друг друга и не создавать каких-то дополнительных препятствий. Разве это дело — мы за 2015 год в ЕврАзЭС упали в товарообороте на 40%. А в прошлом еще 18 добавили. Мы в Казахстан уже почти ничего не поставляем. А с Россией вы видите отношения. Надо находить пути восстановления этих отношений. Мы к этому готовы. Честно, аккуратно и добросовестно. Без всякого натаскивания на себя этого одеяла", — заверил Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Без решения нефтегазовых проблем с Россией Беларусь не подпишет Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Такое заявление сделал...

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