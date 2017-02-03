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Лукашенко объяснил, почему не будет введена единая виза ЕАЭС для въезда иностранцев

03.02.2017 18:03 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, почему не будет введена единая виза Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для въезда в государства объединения иностранных граждан.

Отвечая на вопрос российского журналиста по поводу введения Беларусью с 12 февраля безвизового режима для граждан 80 стран при въезде через национальный аэропорт Минск, Лукашенко сообщил: "Мы договорились с Рапотой (Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства. — БелаПАН.), что попытаемся изучить вопрос нашей единой визы (для въезда иностранцев. — БелаПАН.) в ЕАЭС. Но Нурсултан Назарбаев (президент Казахстана. — БелаПАН.) сказал: нет, попробуй только поднять этот вопрос. Раз ты "нет", значит, этого никогда не будет, потому что должен быть консенсус, а раз не будет принято, зачем поднимать?"

Он сказал, что тогда было решено проработать вопрос единой визы для въезда граждан третьих стран в рамках Союзного государства. "И чтобы не было противоречий с будущей визой, мы решили информировать (Россию. — БелаПАН.), не чтобы отчитаться, а потому что шел другой процесс", — пояснил Лукашенко.

Информацию российских СМИ о том, что Беларусь не проинформировала Россию о принятии решения о безвизовом въезде через нацаэропорт Минск, белорусский руководитель назвал неправдой.

Идея создания единой визы Союзного государства для въезда граждан третьих стран обсуждается уже довольно давно. Как сообщил журналистам госсекретарь Союза Григорий Рапота в Минске 28 октября 2016 года после заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, вопрос введения общей визы Союзного государства Беларуси и России "продолжает прорабатываться".

"Много было разговоров о создании единого миграционного и визового пространства. Мы договорились, как мы будем по этим вопросам работать", — отметил Рапота. По его словам, у сторон есть принципиальное согласие в том, что существует необходимость введения общей визы, и "идею саму никто не отвергает". "Я думаю, будет принципиальное решение. Никто против этого не возражает, просто вопрос, когда это делать, на каких условиях, с учетом каких факторов. Вот это должно быть все сейчас решено. Ведь процесс интеграции — очень длительный и кропотливый", — добавил Рапота.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, почему не будет введена единая виза Евразийского...

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