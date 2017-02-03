﻿ Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными

03.02.2017 18:02 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными. Об этом он заявил 3 февраля во время общения с представителями общественности и СМИ в ответ на просьбу сформулировать некую "белорусскую мечту" по аналогии со стремлениями других государств и народов.

"Проблемы — они всегда будут. Но есть некий порог чувствительности. И я был бы рад, если бы у белоруса всегда не то что хватало денег, а чтобы всегда в кармане была эта копейка, чтобы он мог удовлетворить свои непосредственные нужды", — заявил глава государства.

"Я бы очень хотел, чтобы мое государство, моя республика, моя страна, в которой я первый президент, была тихой, спокойной и очень удобной для жизни людей. Все остальное — эти идеи, символы, богатые и прочее — мы потом придумаем и напишем в средствах массовой информации", — добавил он.

Одним из главных своих стремлений Лукашенко назвал то, чтобы людям в Беларуси было комфортно жить. "И чтобы уезжая куда-то, как я уезжаю, на вторые сутки страшно хотелось бы домой. Где бы я ни был, мир весь объехал, и хорошие страны, и теплые, и холодные, и так далее и тому подобное, по природе неописуемые, но два дня — и я хочу домой", — сказал он.

Официальный лидер добавил, что говорит это не потому, что он президент, а потому, что как человек отсутствие на родине более двухдневного срока "не переносит и не выносит". "Если ваша душа будет здесь, значит, я не зря прожил свое президентство", — заявил Лукашенко собравшимся. 


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными. Об этом он заявил 3 февраля во время общения с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Пресс-служба Кремля: С 2011 по 2015 годы потери российского бюджета от беспошлинной поставки нефти в Беларусь составили 22,3 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика