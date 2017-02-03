Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными. Об этом он заявил 3 февраля во время общения с представителями общественности и СМИ в ответ на просьбу сформулировать некую "белорусскую мечту" по аналогии со стремлениями других государств и народов.

"Проблемы — они всегда будут. Но есть некий порог чувствительности. И я был бы рад, если бы у белоруса всегда не то что хватало денег, а чтобы всегда в кармане была эта копейка, чтобы он мог удовлетворить свои непосредственные нужды", — заявил глава государства.

"Я бы очень хотел, чтобы мое государство, моя республика, моя страна, в которой я первый президент, была тихой, спокойной и очень удобной для жизни людей. Все остальное — эти идеи, символы, богатые и прочее — мы потом придумаем и напишем в средствах массовой информации", — добавил он.

Одним из главных своих стремлений Лукашенко назвал то, чтобы людям в Беларуси было комфортно жить. "И чтобы уезжая куда-то, как я уезжаю, на вторые сутки страшно хотелось бы домой. Где бы я ни был, мир весь объехал, и хорошие страны, и теплые, и холодные, и так далее и тому подобное, по природе неописуемые, но два дня — и я хочу домой", — сказал он.

Официальный лидер добавил, что говорит это не потому, что он президент, а потому, что как человек отсутствие на родине более двухдневного срока "не переносит и не выносит". "Если ваша душа будет здесь, значит, я не зря прожил свое президентство", — заявил Лукашенко собравшимся.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко мечтает о том, чтобы белорусы никогда не чувствовали себя ущербными. Об этом он заявил 3 февраля во время общения с...

Алексей Александров, БелаПАН.