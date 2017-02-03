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Лукашенко: Мои дети не болеют звездностью и не думают, что президент — это царствование

03.02.2017 17:48 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко утверждает, что его дети не хотят в будущем занять пост президента Беларуси. Такое заявление глава государства сделал 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ, отвечая на вопрос о том, как он оценивает интервью своего младшего сына Николая 11-летнему журналисту из Владивостока Евгению Гришину.

"Вы знаете мое отношение к детям, и особенно к младшему. Я стараюсь его учить тому, что сам умею. Я вот сижу, с вами разговариваю, а он приболел, но в школе обещал, что сегодня побежит на лыжах. И не знаю, как он там пробежал, хотя бы записку кто принес, переживаю, что больной, а пришлось бежать", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что все трое его детей не любят публичности, "не болеют звездностью и не думают, что президент — это царствование".

По словам Лукашенко, младший сын не любит, чтобы его показывали по телевизору или публиковали фото. "Самый больший враг у него Эйсмонт (пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. БелаПАН.), потому что сына президента сфотографируют, где-то что-то. Он просто жутко на это реагирует, что меня это даже порой настораживает", — сказал официальный лидер.

Он отметил, что на интервью с 11-летним журналистом сын Коля "клюнул совершенно случайно". "Этот пацаненок, Женя Гришин, к Жириновскому как-то подойти пытался (мы как раз в этот момент телевизор включили), получилось интервью, и в конце он говорит, что хотел бы у сына президента Беларуси Николая взять интервью, — сказал Лукашенко. — Я сижу, а у него уже, смотрю, желваки пошли, покраснел. Я говорю: Коля, ну пацан, понимаешь, это же наш русский человек с Владивостока, пускай бы приехал. Посидел-посидел, ничего не сказал, на завтра: "Ну ладно, пускай приедет, но имей в виду: никаких Эйсмонт, вот туда, туда сходим, я ему расскажу, и все". Я ему говорю: "Этого не может быть, потому что приедут журналисты с этого канала, обижать нельзя. А что, я буду ходить за тобой? Конечно, Эйсмонт, она за это отвечает". Через сутки согласился с Эйсмонт".

Как отметил Лукашенко, многие говорят, что "душевное интервью получилось". "Я по-своему это оцениваю, — сказал он. — Не думаю, что это хороший материал, наверное, можно было лучше сделать, особенно в России. Они оттолкнулись больше не от него и этого мальчишки, а от меня, как я его воспитываю. Наверное, для России это более актуально. Говорят, что здесь у нас, в Беларуси, сделали материал лучше. Ну, вот такой вот он появился".

По словам Лукашенко, такие интервью не станут постоянной практикой. "Это очень трудно. Наталья знает, что с ним очень сложно разговаривать. Он — ребенок сложный, опережает свое время и развитие, побывал много где, много чего видел, поэтому можно ему приказать что-то, но это будет не от души. Да и не нужно это. Тогда, когда нужно, тогда мы покажем этих детей. А пока из-за пиара это не нужно", — сказал глава государства.

После этого Наталья Эйсмонт сообщила, что на школьных соревнованиях сегодня Николай Лукашенко пробежал "очень хорошо и выиграл с большим отрывом".

"Не лыжник, а выиграл. Хорошо", — отреагировал на это Лукашенко-старший.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко утверждает, что его дети не хотят в будущем занять пост президента Беларуси. Такое заявление глава государства сделал 3...

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