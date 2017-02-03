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Лукашенко: Блогер Лапшин должен быть передан Азербайджану

03.02.2017 17:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Задержанный в Беларуси российско-израильский блогер Александр Лапшин должен быть передан Азербайджану, заявил на встрече с журналистами и экспертами 3 февраля Александр Лукашенко.

Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. Кроме того, Израиль по дипломатическим каналам добивался от Баку прекращения уголовного преследования блогера, сообщали израильские СМИ. Россия также выступила против экстрадиции Лапшина в Азербайджан — об этом заявил 17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Активное участие в судьбе задержанного блогера принимали представители посольств Израиля и России в Беларуси. Решение Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан было вручено блогеру 18 января. Он его безрезультатно обжаловал в Минском городском суде 26 января. Следующая инстанция — Верховный суд

В первую очередь Лукашенко уточнил у главы МВД Игоря Шуневича, находится ли блогер еще в Беларуси, и, получив утвердительный ответ, выговорил ему: "Ну ты создаешь лишние проблемы. Уже давно его надо было переслать туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону".

Далее президент стал задавать сам себе вопросы и отвечать на них: "Россияне хотят его забрать? Нет. Израильтяне его хотят забрать? Ну, вроде нет".

Лукашенко уточнил, а Шуневич подтвердил, что Лапшин был задержан в Минске не по инициативе Азербайджана, он находился в розыске по линии Интерпола. "Это международное координационное право, и мы его исполняем", — добавил глава МВД.

"Мы согласно решению Интерпола его задержали. И согласно всем законам и порядку мы должны его передать Азербайджану. Конечно, мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно. Точно также отнесутся потом и к нам. Поэтому по всем соглашениям мы должны его передать Азербайджану", — заявил Лукашенко.

По его словам, никаких оснований не отдавать Лапшина Азербайджану у белорусской стороны нет.

Лукашенко уверен, что суд поддержит решение о выдаче, "потому что оно законное". "Скорее всего, это будет так, поскольку суд первой инстанции принял абсолютно законное решение", — поддержал Шуневич.

При этом Лукашенко рассказал, что поручал главе МИД Владимиру Макею "попробовать с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана согласовать, чтобы это красиво разойтись, чтобы судьба этого человека не стала, <...> чтобы он не стал каким-то заложником". "Есть же эти развязки, правила — правилами, но если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся. А никто не захотел договариваться", — констатировал глава государства.

Он уверен, что "Израиль и Азербайджан, Россия тут постольку поскольку, или договорились, или договорятся о судьбе этого человека". "Если Израиль захочет, у этого человека с головы не упадет ни один волос", — закончил Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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