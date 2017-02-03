МИНСК, 3 фев – Sputnik. Беларусь не хочет решать вопрос нарушений при поставках продуктов питания в Россию, а заявления президента страны Александра Лукашенко о возбуждении дела в отношении главы Россельхознадзора – поспешный вывод, заявил замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.



© Sputnik Евгений Биятов Поставки говядины из Минской области в РФ временно запретили

В пятницу в Минске во время " Большого разговора " белорусский лидер сказал, что против Данкверта нужно возбудить уголовное дело – он якобы препятствует поставкам продовольствия из Беларуси в России, нанося тем самым ущерб республике.

"Дисциплины с той стороны нет. Я думаю, что это поспешный вывод, надо активнее работать службам и комиссиям" – сказал Громыко.

Он также отметил, что основной причиной запрета поставок с многих белорусский предприятий – нежелание Беларуси последовательно и системно решать системные проблемы надзорности

"Мы обращали внимание белорусской стороны на системные меры, а они – на конкретные предприятия", – добавил Громыко.

По его словам замминистра, предусмотренная протоколом 2014 года совместная информационная система контроля груза в Беларуси до сих пор не внедрена и ни один белорусский ветинспектор не был наказан или уволен из-за допущенных нарушений.

"Данкверта уже кто угодно и не увольнял, и в суды не подавал, но пока все суды мы выигрываем", – заявил Громыко.

Sputnik вел трансляцию "Большого разговора с президентом", на котором Лукашенко сделал ряд громких заявлений>>