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Минсельхоз РФ о "деле" Данкверта: это поспешное решение Лукашенко
04.02.2017 10:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Беларусь не хочет решать вопрос нарушений при поставках продуктов питания в Россию, а заявления президента страны Александра Лукашенко о возбуждении дела в отношении главы Россельхознадзора – поспешный вывод, заявил замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.
© Sputnik Евгений Биятов
В пятницу в Минске во время "
"Дисциплины с той стороны нет. Я думаю, что это поспешный вывод, надо активнее работать службам и комиссиям" – сказал Громыко.
Он также отметил, что основной причиной запрета поставок с многих белорусский предприятий – нежелание Беларуси последовательно и системно решать системные проблемы надзорности
"Мы обращали внимание белорусской стороны на системные меры, а они – на конкретные предприятия", – добавил Громыко.
По его словам замминистра, предусмотренная протоколом 2014 года совместная информационная система контроля груза в Беларуси до сих пор не внедрена и ни один белорусский ветинспектор не был наказан или уволен из-за допущенных нарушений.
"Данкверта уже кто угодно и не увольнял, и в суды не подавал, но пока все суды мы выигрываем", – заявил Громыко.
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Беларусь, по мнению замглавы российского ведомства, не желает системно решать вопрос нарушений при поставках продуктов в РФ.
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