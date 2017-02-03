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Жириновский ответил Лукашенко: Хотите внутрироссийские цены — тогда давайте вы будете частью России
04.02.2017 14:02 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 4 февраля. Выступая в субботу на 30-м съезде Либерально-демократической партии России, лидер партии Владимир Жириновский осудил политику и упреки Александра Лукашенко.
Жириновский, в частности, сравнил поведение президента Беларуси с теленком из русской поговорки, который "двух маток сосет", сообщает российская "Парламентская газета".
"Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — сказал Жириновский.
При этом он добавил, что Россия всегда будет поддерживать хорошее отношение к народам Беларуси, Украины, Казахстана и всей Средней Азии.
Как сообщал БелаПАН, накануне Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами в Минске сделал несколько резких высказываний в отношении России. В белорусско-российских отношениях, по его словам, в последнее время "ситуация развивается неважно". По мнению Лукашенко, нынешнее обострение отношений, вероятно, связано с определенной настороженностью с российской стороны, что "Лукашенко развернулся на Запад" и "Беларусь уходит".
Поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью Лукашенко расценивает как издевательство.
Белорусский руководитель также обвинил главу ФСБ РФ в нарушении межгосударственного соглашения о границе и поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 4 февраля. Выступая в субботу на 30-м съезде Либерально-демократической партии России, лидер партии Владимир Жириновский осудил политику и упреки Александра...
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