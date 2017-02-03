МИНСК, 4 фев – Sputnik. Реакция Кремля на критические высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанные им в пятницу в Минске во время "Большого разговора с президентом", была незамедлительной и наполненной конкретикой.

Во время " Большого разговора ", онлайн-трансляцию которого вел Sputnik , Лукашенко подробно рассказал о том, как, по его словам, были нарушены российско-белорусские нефтегазовые договоренности и назвал идущие сейчас переговоры "издевательством". Белорусский президент также много времени уделил теме создания РФ погранзон на границе с республикой, призвал подать в суд на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и подверг критике ЕАЭС и союзные отношения.

В Кремле заявления о нарушении каких-либо договоров с Беларусью назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Sputnik проанализировал основные моменты белорусско-российской полемики на высшем уровне.

Нефтегазовое бремя

Одной из центральных тем "Большого разговора" стали высказывания белорусского президента о споре с РФ по вопросам поставок нефти и газа. Этот спор длится с начала прошлого года, когда Минск объявил контрактную цену на газ несправедливой и в одностороннем порядке стал платить за него не 132 доллара за тысячу кубов, а 107 долларов. При этом справедливая цена на газ, по мнению Минска, должна быть еще ниже – 83 доллара за тысячу кубов, исходя из котировок нефти на мировых рынках и формулы цены газа для Беларуси, которая привязана к нефтяным котировкам. На конец января долг Беларуси за газ достиг 550 миллионов долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь может обойтись без российской нефти, считает Лукашенко

В ответ на это РФ пошла на снижение поставок нефти в Беларусь. На 2017 год, по словам Лукашенко, Россия планирует поставить в республику вдвое меньше нефти, чем это закреплено в двусторонних договоренностях.

В целом ситуацию вокруг нефтегазового спора с РФ Лукашенко расценил "как издевательство".

"И вот идет эта тягомотина. Это что, нормально? Как это понимать? Как я могу это расценивать? Как издевательство. Мы можем больше потерять", – сказал президент.

Он также сообщил, что Беларусь обратилась в судебные инстанции в связи с сокращением поставок нефти.

Еще одной темой в нефтяной риторике стали заявления Лукашенко о том, что Беларусь обойдется без российской нефти, если встанет вопрос выбора между энергоресурсами и собственной независимостью. "Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой – российская, иранская, азербайджанская или американская нефть", – сказал он.

В ответ на эти заявления в Кремле привели конкретные выкладки, из которых видно, в какую цену РФ обходится энергетическая поддержка Минска. Как было отмечено в комментарии пресс-службы Кремля, из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь Россия недополучила в бюджет с 2011 по 2015 год 22,3 миллиарда долларов.



© Sputnik Наталья Селиверстова Кремль ответил Лукашенко: кредиты для Беларуси стали бременем

"С 2011 по 2015 год беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 миллионов до 23 миллионов тонн нефти нашим белорусским партнерам. И всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 год в этой связи недополучил 22,3 миллиарда долларов. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства", – говорится в комментарии.

Там также призвали не забывать о том, что еще 22 миллиарда долларов по различным траншам Беларусь получила в виде кредитов по линии ЕФСР.

В Кремле выразили уверенность в том, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров. В Москве также напомнили, что Россия выделила свыше 6 миллиардов долларов Беларуси в виде кредитов, эта нагрузка легла дополнительным бременем на бюджет РФ.

Все эти аргументы были приведены в пятницу – сразу же после того, как прозвучали заявления белорусского президента. В субботу продолжается риторика на уровне профильных ведомств Беларуси и РФ. Судя по остроте аргументов, российская сторона намерена непреклонно придерживаться своей позиции по нефтегазовым вопросам.

Кремль вступился за Данкверта

В пятницу Лукашенко высказался о необходимости возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Данкверта "за нанесение ущерба государству", под которым, по мнению белорусского президента, следует понимать его личное препятствование поставкам белорусского продовольствия в Россию.

"Что касается продуктов питания. Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: все эти данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", – заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент напомнил о том, как ранее в Минске был задержан гендиректор российского калийного гиганта ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, в отношении которого Минск затем возбудил уголовное дело по аналогичному обвинению.

В связи с этим в пресс-службе президента РФ выразили недоумение.

"В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", – сказали в пресс-службе президента РФ.

Ранее слова белорусского президента прокомментировали в Россельхознадзоре, заявив, что не видят причин для беспокойства по поводу предложения Лукашенко в отношении Данкверта.

Все ограничения ведомство накладывает в рамках международных правил торговли, заявила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Погранзоны вблизи белорусской границы

Последнее решение о введении ФСБ пограничных зон на границе с Беларусью также вызвало недоумение Лукашенко. По его мнению, эти решения служат еще одним фактором ухудшения двусторонних отношений.

ФСБ РФ 1 февраля обнародовала три приказа, согласно которым в Псковской, Смоленской и Брянской областях на границе с Беларусью создаются погранзоны. Решение вступает в силу 7 февраля. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко о пограничной зоне: это может вылиться в серьезный конфликт

Данное решение в РФ связывают с введением Беларусью безвизового режима с 80 государствами, граждане которых могут прибыть в республику свободно через Национальный аэропорт Минск и находиться в стране не более 5 суток, а затем воздушным путем убыть обратно.

На пресс-конференции Лукашенко назвал это решение ФСБ "чисто политическим выпадом" и подчеркнул, что нельзя этого делать. Он также обвинил в связи с этим РФ в нарушении международных договоренностей.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?" – задал вопрос Лукашенко.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение белорусских властей о безвизовом въезде затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию России. В то же время Песков отметил, что Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

Что касается заявлений Лукашенко о нарушении каких-либо межгосударственных договоров РФ с Беларусью, то в Кремле их назвали некорректными. "Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", – сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом никаких последствий от такого введения для граждан Беларуси и России нет и быть не может. В Кремле также отметили, что нормативные акты ФСБ были согласованы с Минюстом на предмет соответствия международным нормам права.

При этом в пресс-службе напомнили, что Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон. Четырнадцатого сентября 2014 года Лукашенко подписал указ №433, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе. Это было обусловлено белорусскими интересами, РФ не возражала против этого, и теперь российские пограничники "идут точно по такому же пути", отметили в Кремле.

Судьба Союзного государства и ЕАЭС

В ходе пресс-конференции Лукашенко затронул вопросы интеграционных отношений на постсоветском пространстве. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о выходе Беларуси из Евразийского экономического союза и Союзного государства.

"Что касается заявлений о ЕврАзЭс и Союзного государства – полный вымысел", – сказал белорусский президент.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко рассказал, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

В то же время он отметил, что Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных цен и условий в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, Лукашенко рассказал, почему отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС. По его словам, этот документ не отвечает интересам Беларуси. Президент также заметил, что за годы членства в ЕАЭС товарооборот Беларуси с членами Союза упал на 60%, а торговля с Казахстаном и вовсе сократилась до символического минимума.

В ответ на это в пресс-службе Кремля заявили, что Москва считает приоритетным продолжение интеграционных процессов с Беларусью и с вниманием относится к развитию Союзного государства.

В отношениях между двумя странами создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют равные возможности в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, обеспечении одинаковых имущественных прав граждан двух стран, они могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней.

В субботу в Минпромторге РФ также опровергли заявления Лукашенко о потерях Беларуси из-за членства в ЕАЭС.

"Это абсолютно необоснованно, у нас совершенно другое мнение, мы считаем, что все страны от участия в ЕврАзЭС безусловно выигрывают, никаких убытков не могла понести белорусская экономика", – заявил заместитель главы ведомства Глеб Никитин.

Что в "сухом остатке"?

Развернувшаяся в пятницу резкая полемика по наиболее острым вопросам белорусско-российских отношений и уровень "основных спикеров" дают основание полагать, что в Кремле намерены жестко и непреклонно защищать российские интересы. Но есть и то, что внушает оптимизм.

Несмотря на остроту своих заявлений, Лукашенко дал понять, что от российского вектора во внешней политике не собирается отказываться. По его словам, народы Беларуси и России как жили вместе, так и будут жить, независимо от того, кто стоит и будет стоять у руководства обеих стран. "Если между нами образуется эта бездна, ее потом не выровнять. И Путина не будет, и Лукашенко, но мы оставим нашим детям это несчастье", – подчеркнул белорусский президент.

В то же время, несмотря на резкие ответы Кремля по каждому пункту критики белорусского лидера, в Москве заявили о том, что понимают важность союзных отношений и интеграционных договоренностей и намерены придерживаться своих обязательств по ним.

Все это говорит о том, что возможная встреча президентов РФ и Беларуси Владимира Путина, которая намечена на 9 февраля, будет непростой.