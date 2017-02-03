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Жириновский предложил Беларуси стать частью России
04.02.2017 18:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил Беларуси войти в состав России, об этом он заявил на партийном съезде в Москве, передают российские СМИ.
© Sputnik Илья Питалев
Российский политик сравнил Беларусь с теленком из известной русской поговорки.
"Давайте вы (Беларусь – Sputnik) будете частью нашего государства", – заявил Жириновский, при этом добавив, что Россия всегда относилась и будет хорошо относиться к народу республики.
Лидер ЛДПР, переизбранный в субботу председателем партии либерал-демократов на ближайшие четыре года, также заявил, что планирует принять участие в выборах президента РФ в 2018 году.
"Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы", – сказал он журналистам в Москве, где проходит ХХХ съезд партии.
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Политика в субботу переизбрали лидером ЛДПР, он планирует снова баллотироваться на пост президента России.
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