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Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по газу

04.02.2017 19:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Переизбранный на новый четырехлетний срок лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за его позицию относительно цены российского газа для республики.

Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по газу
© Sputnik Владимир Федоренко
Жириновский предложил Беларуси стать частью России

Накануне во время "Большого разговора с президентом" глава республики назвал переговоры Минска и Москвы о цене, по которой в Беларусь будет поставляться природный газ из РФ, "издевательством": при цене 107 долларов за тысячу кубометров республика, по мнению Лукашенко, должны платить 83 доллара – из-за падения цен на нефть. 

"Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати?" – задал на съезде в Москве вопрос Жириновский, слова которого цитирует РБК.

Он также уточнил, что в таком случае Беларусь должна быть частью российского государства.

Жириновского на съезде в столице России переизбрали на очередной четырехлетний срок председателем ЛДПР. Журналистам он заявил, что планирует участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут в 2018 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Политика на съезде в столице России переизбрали на очередной четырехлетний срок председателем ЛДПР, журналистам он заявил, что планирует участвовать в выборах...

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