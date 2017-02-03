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Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по газу
04.02.2017 19:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Переизбранный на новый четырехлетний срок лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за его позицию относительно цены российского газа для республики.
© Sputnik Владимир Федоренко
Накануне во время "
"Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати?" – задал на съезде в Москве вопрос Жириновский, слова которого цитирует
Он также уточнил, что в таком случае Беларусь должна быть частью российского государства.
Жириновского на съезде в столице России переизбрали на очередной четырехлетний срок председателем ЛДПР. Журналистам он заявил, что планирует участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут в 2018 году.
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Политика на съезде в столице России переизбрали на очередной четырехлетний срок председателем ЛДПР, журналистам он заявил, что планирует участвовать в выборах...
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