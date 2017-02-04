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Лукашенко поздравил Мадуро: стратегическое партнерство будем укреплять

04.02.2017 20:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с 20-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко поздравил Мадуро: стратегическое партнерство будем укреплять
© Фото: © Пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабыр Аильчиев
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"Беларусь придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Венесуэлой. За относительно короткий исторический срок создана надежная юридическая, политическая и экономическая база белорусско-венесуэльского взаимодействия", – говорится в поздравлении. 

Лукашенко отметил, что Беларусь и Венесуэла успешно сотрудничают в рамках ООН, а также других международных структур.

По словам президента, благодаря политическому диалогу две страны значительно расширили торгово-экономические связи, вышли на новый уровень контактов, начали осуществлять совместные проекты в сфере нефтедобычи, газификации и строительства.

"Уверен, что Беларусь и Венесуэла будут продолжать стратегическое партнерство", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил надежду, что и впредь отношения двух государств будут основываться  на принципах взаимопомощи и учете общих интересов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер отметил, что Беларусь и Венесуэла успешно сотрудничают в рамках ООН, а также других международных структур.

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