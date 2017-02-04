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День Вооруженных сил в Беларуси отмечается 5 февраля

05.02.2017 11:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев- Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил Вооруженные силы страны с профессиональным праздником, сообщили в Минобороны.

День Вооруженных сил в Беларуси отмечается 5 февраля.

"Этот праздник был установлен с учетом значительных заслуг инженерно-технического состава Вооруженных Сил в обеспечении обороноспособности государства", — говорится в поздравлении министра.

Неувядаемой славой покрыли себя военнослужащие органов технического обеспечения в годы Великой Отечественной войны, отметил министр обороны.

Успех всех крупнейших операций и сражений Красной Армии во время Великой Отечественной войны во многом был обеспечен благодаря самоотверженной работе инженерно-технического состава, сумевшего в кратчайшие сроки в тяжелейших условиях создать четко функционирующую систему технического обеспечения войск, подчеркнул Равков.

По его словам, современное поколение защитников Отечества свято хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков, успешно решает задачи технического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь, с честью выполняет поставленные задачи в ходе проведения крупномасштабных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки, проявляя при этом высокое профессиональное и воинское мастерство.

Министр пожелал ветеранам, личному составу вооружения Вооруженных сил, работникам предприятий оборонной промышленности доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо Беларуси, отметили в Минобороны.

Как отметили в Минобороны, в настоящее время в Вооруженных силах Беларуси насчитывается 17 основных видов вооружения и военной техники.

Всего же в Вооруженных Силах состоит на вооружении и эксплуатируется более 60 тысяч наименований различных образцов вооружения и техники, отвечающих современным требованиям и обеспечивающих боевую готовность войск.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава оборонного ведомства отметил высокий профессионализм белорусских военных.

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