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"Моладзь БНФ" требует от МВД Республики Беларусь дать правовую оценку высказываниям Жириновского о Беларуси и запретить ему въезд в страну
05.02.2017 16:24 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 февраля. Брестский активист организации "Моладзь БНФ" Максим Солод обратился в Министерство внутренних дел Беларуси с требованием дать правовую оценку высказываниям Владимира Жириновского, а также рассмотреть вопрос о запрете ему въезда в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Как сообщал БелаПАН, заявления лидера Либерально-демократической партии России 4 февраля на 30-м съезде ЛДП были сделаны в ответ на ряд резких высказываний в отношении России от Александра Лукашенко в ходе общения с журналистами 3 февраля. "Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — сказал Жириновский на съезде своей партии, сообщает российская "Парламентская газета".
Активист "Моладзі БНФ" расценивает слова российского политика посягательством на территориальную целостность Беларуси. "Я обратился к Министерству внутренних дел с требованием дать правовую оценку высказываниям Жириновского, ведь такое высказывание прозвучало из уст депутата Госдумы РФ", — пояснил Максим Солод.
Также активист из Бреста попросил рассмотреть вопрос о запрете въезда Владимиру Жириновскому в Республику Беларусь, так как, по его словам, аналогичные высказывания в адрес Беларуси от него звучат уже не первый раз. "И мы должны адекватно реагировать на данные случаи, если хотим уважать себя, как народ, и свою страну", — считает Солод.
"Мы считаем очень важным реагировать на данные случаи, чтобы показать нашу решимость защищать территориальную целостность и независимость Республики Беларусь", — убежден член Совета "Моладзі БНФ" Никита Краснокутский.
"Несмотря на то, каким будет ответ из МВД Республики Беларусь, мы будем и впредь делать все для того, чтобы защитить независимость и суверенитет нашей страны. Каждый должен понять, что наша страна является самостоятельной и только белорусский народ может решать, куда ему идти и что делать. Мы с радостью ждем гостей в нашей стране, но очень важно, чтобы гости не забывали, что они гости", — считает заместитель руководителя "Моладзі БНФ" Алексей Дорошенко.
Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что в белорусско-российских отношениях в последнее время "ситуация развивается неважно". Поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью Лукашенко расценил как издевательство. Он также обвинил главу ФСБ РФ в нарушении межгосударственного соглашения о границе и поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. По мнению Лукашенко, нынешнее обострение отношений, вероятно, связано с определенной настороженностью с российской стороны, что "Лукашенко развернулся на Запад" и "Беларусь уходит".
Андрей Середа, БелаПАН.
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"Моладзь БНФ" требует от МВД Республики Беларусь дать правовую оценку высказываниям Жириновского о Беларуси и запретить ему въезд в страну
Минск, 5 февраля. Брестский активист организации "Моладзь БНФ" Максим Солод обратился в Министерство внутренних дел Беларуси с требованием дать правовую оценку...
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