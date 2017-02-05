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Российские СМИ прогнозируют серию отставок губернаторов

06.02.2017 08:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Российские СМИ активно цитируют газету "Ведомости", которая со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о грядущих массовых отставках губернаторов.

"Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов", — пишет издание.

В "черном списке", по информации СМИ:

  • Карелия — Александр Худилайнен, 
  • Рязанская область — Олег Ковалев, 
  • Свердловская область — Евгений Куйвашев, 
  • Новгородская область — Сергей Митин,
  • Ивановская область — Павел Коньков,
  • Пермский край — Виктор Басаргин,
  • Бурятия — Вячеслав Наговицын.

Российские СМИ отмечают, что в перечисленных регионах непростая ситуация, требующая скорейшего принятия решений.

Первый пошел?

В управлении внутренней политики от комментариев отказались. Между тем, начали поступать сообщения, что губернатор Пермского края Басаргин, чей срок официально истекает в мае, заявил о досрочном сложении своих полномочий.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года, до этого он в течение четырех лет работал министром регионального развития РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Информация об уходе одного из фигурантов из "списка отставок" официально подтвердилась.

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