МИНСК, 6 фев — Sputnik. Российские СМИ активно цитируют газету "Ведомости", которая со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о грядущих массовых отставках губернаторов.

"Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов", — пишет издание.

В "черном списке", по информации СМИ:

Карелия — Александр Худилайнен,

Рязанская область — Олег Ковалев,

Свердловская область — Евгений Куйвашев,

Новгородская область — Сергей Митин,

Ивановская область — Павел Коньков,

Пермский край — Виктор Басаргин,

Бурятия — Вячеслав Наговицын.

Российские СМИ отмечают, что в перечисленных регионах непростая ситуация, требующая скорейшего принятия решений.

Первый пошел?

В управлении внутренней политики от комментариев отказались. Между тем, начали поступать сообщения, что губернатор Пермского края Басаргин, чей срок официально истекает в мае, заявил о досрочном сложении своих полномочий.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года, до этого он в течение четырех лет работал министром регионального развития РФ.