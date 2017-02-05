МИНСК, 6 фев — Sputnik. Техническая встреча по контролю за перемирием в Сирии с участием представителей России, Турции, Ирана, а также экспертов ООН началась в Астане, сообщает Sputnik Казахстан .



© Sputnik Сергей Гунеев Песков назвал успешными переговоры по Сирии в Астане

Участники встречи намерены обсудить соблюдение сторонами конфликта режима прекращения боевых действий, выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, затронуть вопросы гуманитарного содействия и повышения взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией.

Российская делегация прибыла в аэропорт Астаны утром в воскресенье. Возглавил ее, как и на межсирийских переговорах в Астане 23-24 января, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.

Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением "астанинского процесса" урегулирования ситуации в Сирии.